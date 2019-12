La Ville reverra en profondeur la gouvernance du Drakkar

La Ville de Baie-Comeau reverra en profondeur la structure, la gouvernance, le financement et l’administration du Drakkar de Baie-Comeau, le club de hockey junior majeur qu’elle possède. Ces changements feront suite au dépôt d’une étude réalisée par l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

« Est-ce qu’on est optimal? Est-ce que c’est la meilleure manière d’administrer une équipe », a lancé d’entrée de jeu le maire Yves Montigny pour expliquer cette décision de faire appel à l’ÉNAP pour étudier les relations entre le club et son propriétaire.

M. Montigny assure qu’il avait cette intention depuis longtemps, mais la fin de saison 2018-2019, avec la sortie du directeur général Steve Ahern sur le regard appuyé du conseil d’administration dans les transactions, la réembauche et le congédiement de ce dernier quelques semaines plus tard, ainsi que la fin de saison en queue de poisson sur la glace, ont précipité sa décision.

La première recommandation qui sera mise en place concerne la tenue d’une assemblée générale annuelle, qui sera ouverte à tous les citoyens. Cette assemblée, qui aura lieu au terme de la présente saison, servira de point de départ à la relance de l’organisation sur des bases qui font suite aux recommandations du rapport.

« La nomination des membres du c.a. semble se faire de façon aléatoire », a lancé le maire, qui ne souhaite toutefois aucun changement avant la fin de la présente campagne. Quant au prochain c.a., il devrait comprendre de simples citoyens et des représentants des grandes entreprises de la municipalité.

Le maire soutient de plus que les rôles et responsabilités de chacun dans l’organisation « seront très bien déterminés et écrits très clairement dans le protocole ». Donc, pas question que le maire ou un membre du c.a. se mêle d’une transaction.

Resserrer les liens

L’un des objectifs vise à renforcer l’adhésion de la population et des entreprises envers l’équipe, adhésion qui s’est érodée au fil des ans. Le caractère public du Drakkar devra aussi entraîner un resserrement des liens entre la Ville et l’organisme à but non lucratif (OBNL) Hockey junior Baie-Comeau, gestionnaire de l’équipe.

Yves Montigny n’a pas manqué de souligner que les communications entre l’OBNL et la Ville étaient loin d’être optimales. Il veut donc voir des améliorations là aussi, soulignant au passage que le prochain président du c.a devra être nommé par la Ville.

« Les règles de gouvernance touchant les municipalités et les organismes à caractère public ont été resserrées dans les dernières années », a aussi fait valoir le maire Montigny, en soutenant que « cette évolution de l’encadrement légal nous a encouragés à mandater l’ÉNAP pour nous assurer que le Drakkar navigue dans la bonne direction et le fera pour longtemps ».

Sur ce point, le directeur général de la municipalité, François Corriveau, a expliqué que la politique d’achat du Drakkar n’est pas arrimée à celle de la municipalité, une chose qui n’est plus permise avec les nouvelles règles de gouvernance municipale.

Le maire Yves Montigny a indiqué qu’il n’était pas question pour la Ville de se départir du Drakkar. Il a également assuré « qu’on n’a pas constaté d’abus ou d’irrégularités dans la gestion du club, mais on n’est pas à l’abri de ça si on ne met pas en place une nouvelle structure ».