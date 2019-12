Gestion du Drakkar : Steeve Gagné respecte le processus

« Je ne crois pas que personne ne peut s’opposer quand l’objectif premier est d’améliorer et de rendre les choses encore plus positives au sein d’une organisation. »

C’est dans ces termes que le président du conseil d’administration du Drakkar, Steeve Gagné, a commenté le récent rapport réalisé sur la structure, la gouvernance, le financement et l’administration du club de hockey junior, dont les grandes lignes ont été dévoilées lundi par le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

Absent de la conférence de presse de lundi, M. Gagné a réitéré ses intentions et endossent les propos émis par le maire en lien avec l’étude réalisée par l’École nationale d’administration publique (ENAP).

« S’il y a des actions à poser pour faciliter la structure et le mode de gestion, je ne vois pas de problème et si des nouvelles personnes veulent s’impliquer, tant mieux si tout le monde travaille dans le même sens », a assuré le dirigeant.

Les deux volets

Lors de son allocution devant la presse, le maire Montigny a insisté sur le fait que les départements hockey et administratif du Drakkar se devaient d’être distincts et que les mandats de chacun devaient être clairs et précis.

« De notre côté, cela ne change en rien à la situation actuelle. Vous pouvez parler à notre directeur général (Pierre Rioux) qui travaille avec ses alliés et qui fait du bon travail au sein du département hockey. Personne ne se mêle de ses affaires », a répété le président.

Steeve Gagné a d’ailleurs rappelé les faits qui ont mené à la création de l’organisme à but non lucratif Hockey junior Baie-Comeau. « Au début, on parlait d’un comité de survie, car il n’y avait plus de gestionnaires. Des gens d’affaires ont embarqué bénévolement dans l’aventure pour aider l’équipe et s’assurer de garder la concession du Drakkar. »

Une dizaine de membres gravitent présentement au sein du conseil d’administration, dont trois représentants de la Ville de Baie-Comeau. « On travaille tous dans le même sens autour de la table et la municipalité est au courant de ce qui se passe. La transparence est de mise et il n’y a pas de cachette », a renchéri le porte-parole.

Conscient que le Drakkar évolue dans un petit marché et que l’organisation doit être efficace et rigoureuse autant sur la glace qu’au niveau administratif, M. Gagné se dit prêt à travailler pour respecter les normes.

« On souhaite tous que le Drakkar reste en vie encore longtemps. C’est pour cette raison que nos gens s’impliquent. Si on peut trouver des façons pour améliorer la situation et aider l’équipe à garder le cap, nous n’avons pas de problème avec ça », a-t-il ajouté en guise de conclusion.