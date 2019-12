Près de 400 personnes bravent la pluie à la marche nocturne

Entre 300 et 400 personnes ont bravé la pluie, le samedi 14 décembre, pour participer à la deuxième marche nocturne de Noël au parc Manicouagan à Baie-Comeau.

Oui, comparativement aux 1 000 à 1 500 marcheurs de 2018, l’écart est substantiel, mais cela n’empêche pas l’initiatrice de la marche, Joannie Lajeunesse, d’être satisfaite. « Nous avons eu vraiment un bel événement malgré tout. Je me dis que les gens qui ont été là, ils ont eu du plaisir », raconte-t-elle en parlant du bonheur qui émanait du visage des petits et grands.

Selon elle, la pluie légère qui tombait n’était pas si pire une fois la marche lancée dans la forêt, car les arbres atténuaient les gouttelettes. « C’était vraiment bien. On était mouillé, mais on n’avait pas froid. Les gens étaient juste heureux et c’était justement notre but », ajoute-t-elle.

Les sentiers avaient été décorés aux couleurs de Noël par la population au cours des jours et des semaines précédentes. Les marcheurs ont répondu à l’invitation en apportant leur tasse isotherme et leurs denrées pour le Comptoir alimentaire L’Escale. Des représentantes d’Espace Côte-Nord étaient aussi sur place pour faire bouger les gens et les enfants et faire de la prévention auprès des petits.

La neige collante à souhait a d’ailleurs permis aux enfants de s’en donner à cœur joie dans la fabrication de bonhommes de neige.

Quatre choristes étaient sur place pour interpréter des pièces de circonstances. Les participants chantaient avec elles. L’ambiance était féerique.

Une vingtaine de personnes faisaient partie du comité organisateur cette année. Aucune critique, qu’elle soit constructive ou non, ne leur a été formulée, contrairement à 2018. « On a manqué de rien. Les gens ont eu des cadeaux. Il y avait une belle organisation de notre part. On était prêt et ça se voyait », assure Joannie Lajeunesse. Faut-il rappeler que le comité s’était préparé pour accueillir une foule aussi imposante sinon plus que l’an dernier.

Est-ce qu’il y aura une troisième édition à cette marche nocturne de Noël destinée à animer le parc Manicouagan et à créer un moment festif et magique en familles et entre amis? Mme Lajeunesse croit que oui, mais il est encore tôt pour confirmer quoi que ce soit.