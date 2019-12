Des travaux de 22 M$ d’ici 2022 à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau prévoit pour 22 M$ de travaux au cours des trois prochaines années, dont 8,1 M$ dès 2020.

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) a été présenté lors de l’adoption des prévisions budgétaires le 16 décembre. Pour la prochaine année, la part du lion ira à l’achèvement du projet de réfection majeure de l’avenue Père-Arnaud, un montant de 1 450 000 $.

Toujours dans le secteur routier, 850 000 $ iront au pavage d’une partie de l’avenue Talon et 550 000 $ à celui du chemin du mont Ti-Basse. Ce dernier projet bénéficiera d’une aide financière en vertu d’un programme concernant les carrières et les sablières. « On a un fonds de 1,3 M$ », a précisé le maire Yves Montigny lors de la présentation du PTI.

La municipalité compte investir 726 000 $ pour différents travaux au réseau d’eau potable, notamment la construction d’un poste de chloration et la démolition de la station La Chasse, fermée depuis la mise en service de la nouvelle usine d’eau potable.

Réseau électrique

Parmi les autres projets inscrits au programme d’immobilisations, il y a celui de la conversion du poste Bégin à 25 kV. Une somme de 600 000 $ est prévue pour 2020, en plus d’investissements de 500 000 $ par année en 2021 et 2022.

Quant au dossier de construction d’un nouveau poste électrique, 100 000 $ y seront injectés l’an prochain et 700 000 $ en 2021.

Dans le lot de projets à réaliser, le rafraîchissement des deux piscines extérieures est également ciblé pour 2020. La Ville investira 200 000 $ dans leurs équipements mécaniques, en plus de 50 000 $ pour la réfection du plan d’eau du quartier Saint-Nom-de-Marie.

En 2021 et 2022

Les principaux projets qui devraient se réaliser en 2021 concernent l’aménagement d’une place publique au centre-ville du Plateau au coût de 1,6 M$, le plan de réfection des rues pour 1,5 M$ et le plan de renouvellement de la machinerie au montant de 1,2 M$.

Il est également question de la construction d’un atelier de menuiserie au centre Henry-Leonard au coût de 736 907 $ et de la réfection des bandes et baies vitrées de la glace A de ce même bâtiment pour 750 000 $.

Une somme de 740 000 $ s’ajoutera en 2021 à l’investissement de 700 000 $ de l’an prochain pour la réfection et l’agrandissement de l’édifice du 1000-1010 de la rue Mingan.

Enfin, des neuf projets déjà ciblés pour 2022, on peut penser à la poursuite de travaux de réfection des rues pour 2 M$ et au renouvellement de la machinerie pour près de 1,7 M$.

C’est donc dire qu’en trois ans, la réfection de rues aura représenté près de 5 M$ et le renouvellement de la machinerie 3,3 M$ puisque déjà 370 000 $ seront dépensés en 2020.