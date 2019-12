La tragédie de Rimouski touche la Manicouagan

Le drame épouvantable qui a récemment entraîné dans la mort un papa de six jeunes enfants à Rimouski, à la suite d’un violent accident de voiture sur une chaussée glacée, atteint la Manicouagan, où a grandi sa conjointe éplorée, Josée Morin.

Âgée de 36 ans, Mme Morin est native de Pointe-Lebel.Son frère y habite toujours tandis que ses parents retraités ont déménagé il y a quelques années.

La Lebeloise d’origine a quitté son village à la fin de ses études secondaires pour aller étudier à Rivière-du-Loup. Elle était allée retrouver son amour, Dave Massé, qu’elle avait rencontré à l’âge de 14 ans lors d’une visite chez sa marraine, raconte Lucie Charbonneau, sa bonne amie de Baie-Comeau.

Donc, le 14 décembre, la maman prenait place dans un véhicule au côté de son conjoint, âgé de 41 ans, qui se trouvait au volant. Le couple, qui habite Sainte-Blandine, tout près de Rimouski, roulait en direction la ville, mais un tragique accident a changé à jamais la vie de la femme, blessée gravement, et par ricochet celle de ses enfants âgés de 4 ans à 13 ans.

Transférée dans un hôpital de Québec pour y subir une chirurgie le lundi 16 décembre, Mme Morin devait être de retour à l’hôpital de Rimouski le lendemain. « Ils veulent la rapprocher de ses enfants et des grands-parents », explique Mme Charbonneau.

Générosité sans limites

S’il y a une chose certaine, c’est que le destin qui a frappé durement la famille nombreuse émeut plusieurs personnes.

Une campagne de sociofinancement lancée le dimanche 15 décembre pour aider la veuve à faire face aux obligations financières connaît un succès inespéré. En l’espace de 24 heures, l’objectif initial de 10 000 $ a été revu cinq fois pour atteindre le cap des 100 00 $. Or, en début de journée mercredi, près de 109 000$ avaient déjà été amassés, et tout ça en deux jours à peine.

« On ne s’attendait pas à une telle générosité. Si vous saviez comment ça touche les gens de la Côte-Nord. C’est incroyable, juste à Baie-Comeau, comment ça soulève de l’émotion et de la générosité », indique Lucie Charbonneau, touchée par ces marques de soutien. Selon elle, d’autres méthodes de financement sont envisagées pour aider Josée Morin et ses enfants.

Mme Charbonneau et quelques amies de l’époque du secondaire se sont mises récemment à feuilleter leur album de finissants afin d’y retrouver le texte préparé pour leur amie à l’époque. Et, c’est sans surprise, mais ô combien attristées, qu’elles ont découvert que la première phase commençait par « Toute dévouée à son beau Dave ».

« L’histoire d’amour qu’ils ont vécue, je pense qu’il n’y a pas grand monde qui vit ça », raconte encore la Baie-Comoise. En effet, après tant d’années en couple, Josée Morin avait encore des papillons en parlant du père de ses enfants lors du traditionnel rendez-vous annuel de copines du secondaire dans un chalet de la région de Charlevoix.

Aujourd’hui, s’il y a un souhait que Mme Charbonneau espère voir exaucer pour son amie éprouvée par cette tragédie, c’est « qu’elle prenne du mieux le plus rapidement possible et qu’elle continue de briller pour ses enfants ».