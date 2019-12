Rencontre avec Bonnardel : le maire table sur les préjudices subis à Baie-Comeau

Les impacts de la saga de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout pour les citoyens et les entreprises de Baie-Comeau et l’importance de les compenser à la hauteur des préjudices subis ont été au menu de la rencontre entre le maire Yves Montigny et le ministre des Transports, François Bonnardel, mercredi à Québec.

Pendant une trentaine de minutes, M. Montigny a tenté de démontrer au ministre que sa communauté souffrait grandement de la situation avec des chiffres à l’appui et qu’il lui fallait compenser ces pertes énormes. « Les impacts, il les connaissait déjà, mais il lui manquait des nuances », souligne-t-il en notant que ce n’est pas parce que l’achalandage touristique augmente à Tadoussac ou à Sept-Îles qu’il augmente à Baie-Comeau.

Le maire a indiqué à M. Bonnardel que sur trois hôtels sondés par la Ville, l’un a connu une baisse de fréquentation de 25 % en 2019 et l’autre de 12 % tandis que le troisième, avantagé par sa position géographique, a connu une légère hausse.

« Ç’a eu un impact sur les hôtels, les commerces. Je lui ai donné des chiffres à l’appui. Pour lui, l’impact à Baie-Comeau était similaire à ailleurs, mais je lui ai démontré qu’à Baie-Comeau, c’était pire qu’ailleurs sur la Côte-Nord ou en Gaspésie. »

Le ministre a confirmé qu’il n’y aura pas d’autres compensations pour les impacts découlant des problèmes de traversiers en 2019. Qu’il n’y avait plus de phase 2 dans l’air. « Moi, je lui ai dit que ça ne resterait pas comme ça. Il m’a dit s’il y a du travail à faire, fais-le, j’attends ça », précise le maire.

M. Montigny promet s’y atteler en collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan. Il veut obtenir le portrait réaliste des entreprises pénalisées.

Deux experts d’Allemagne

Concernant l’état du F.-A.-Gauthier, deux experts venus d’Allemagne seraient arrivés à Matane afin de regarder ce qui ne va pas avec les moteurs électriques qui sont à l’origine du report de la remise en service du navire.

Lors de sa rencontre avec le maire de Baie-Comeau, François Bonnardel aurait d’ailleurs admis que le problème avec les moteurs était déjà connu.

Autres dossiers

Il était impossible qu’Yves Montigny ait l’occasion d’échanger avec le ministre sans lui parler du dossier du bureau de projet du pont sur le Saguenay. Il l’a interpellé sur les nombreuses carcasses de bélugas morts retrouvés cette année. Il lui a mentionné que 40 000 traversées annuelles en pleine pouponnière de béluga, ça cause des ravages et que la meilleure solution, ça demeure la construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

L’enclenchement rapide des travaux prévus sur le tronçon 0-22 km de la route 389 a également été abordé. Le maire a insisté sur l’importance de lancer vite le projet qui, faut-il rappeler, déplacera l’accès à la route du côté du boulevard Pierre-Ouellet et du parc industriel Jean-Noël-Tessier.

« Ce n’est pas parce que le plus bas soumissionnaire a été nommé que c’est commencé. Il faut que ça parte et qu’il n’y ait pas de niaisage. »