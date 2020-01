Le Drakkar débute l’année devant ses partisans

Les joueurs du Drakkar débuteront la nouvelle année devant leurs partisans, vendredi soir, alors qu’ils recevront la visite de l’Océanic de Rimouski.

Après avoir disputé deux parties sur la route, à Shawinigan et Sherbrooke, avant la pause du Jour de l’An, les membres de l’équipage reviennent au centre Henry-Leonard pour une courte série de deux rencontres.

Après son ennemi de l’autre côté du fleuve vendredi, la troupe de l’entraîneur-chef Jon Goyens accueillera les Tigres de Victoriaville, samedi après-midi, avant de reprendre la mer en direction des Maritimes, la semaine suivante.

Le duel Océanic-Drakkar sera le troisième affrontement entre les deux clubs cette saison. Les Rimoukois, qui ne pourront pas compter sur les services d’Alexis Lafrenière, parti aux championnats mondiaux juniors, dominent la série avec deux victoires contre un revers.

Les vikings du navire avaient remporté le match inaugural de la saison 2-1, en fusillade, avant de s’incliner 5-3 le lendemain. Les joueurs locaux tenteront de se reprendre à domicile après avoir été lessivés 9-2, le 16 octobre dernier, à Rimouski.

En vitesse

De retour au pays depuis le 26 décembre, les trois hockeyeurs européens, Valentin Demchenko, Raivis Ansons et Feliks Morozov ont rejoint le club lors du dernier voyage et seront en uniforme pour les parties du prochain week-end…Dans le cas de Morozov, il a récemment connu du succès avec l’équipe nationale de l’Ukraine, qui a remporté la médaille de bronze au championnat du monde U20 division 1, groupe B…Morozov a été le meilleur marqueur de son club avec sept points en cinq parties…Les Baie-Comois pourraient faire face à leur ex-gardien Justin Blanchette, vendredi, alors que le cerbère de 19 ans a récemment été échangé par les Cataractes de Shawinigan (en retour d’un choix de 8e ronde) à l’équipe de l’entraîneur-chef Serge Beausoleil…La période de transactions achève au sein de la LHJMQ et prendra fin lundi prochain (6 janvier) à midi.