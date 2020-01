Le Drakkar présente un nouveau visage

Impliqué dans sa toute première période de transactions du temps des Fêtes à la barre du navire, le directeur général du Drakkar Pierre Rioux a dressé un bilan positif sur la dernière période des transactions.

Passablement actif au cours des récentes semaines, le dirigeant du club a effectué huit échanges impliquant un total de 13 joueurs et 14 choix au repêchage, qui ont modifié considérablement le portrait de l’équipe.

« On est très contents de la tournure des événements. L’objectif premier était de bien d’équilibrer nos groupes d’âge au sein de la formation et, à ce niveau, le résultat est positif et encourageant pour l’avenir », a commenté le dg.

Dès son arrivée au sein de l’équipage, Pierre Rioux avait laissé savoir ses intentions de rajeunir l’équipe. « C’est un processus de transition et de reconstruction. Maintenant, il faudra faire preuve de patience, mais j’ai très confiance en notre groupe d’entraîneurs, qui vont bien superviser le développement de nos jeunes. »

Six départs

Six joueurs de l’alignement partant en septembre dernier ont changé d’adresse. Parmi le lot, le capitaine Gabriel Fortier et le défenseur Xavier Bouchard ont quitté le navire en retour de deux espoirs et huit choix au repêchage.

« Dans chaque dossier, j’ai pris le temps de bien négocier afin d’obtenir le maximum. Il faudra laisser la chance aux jeunes de se faire valoir et j’avoue que je suis très heureux de la réponse des partisans à ce niveau », a-t-il pris la peine d’ajouter.

La mission ne s’annonce toutefois pas évidente en deuxième moitié de campagne. « La bataille dans la division Est sera très difficile. Nous en sommes tous conscients. De notre côté, tout ce qu’on demande à nos joueurs, c’est de s’impliquer et de garder la tête haute peu importe les situations. C’est de cette façon qu’ils vont apprendre et grandir. »

En vitesse

Pierre Rioux a complété son magasinage, dimanche, quand il a obtenu les services du défenseur de 18 ans Jérémy Jacques du Phœnix de Sherbrooke et de l’attaquant Jordan Brière des Tigres de Victoriaville…La direction du club a soumis le nom du vétéran de 19 ans Feliks Morozov au ballotage…Le Drakkar partira bientôt vers les Maritimes pour une série intense de trois matchs en trois jours dans l’Est du pays et devrait compter sur le retour du dynamique Brian St-Louis, couronné d’or pour une deuxième fois en trois ans, avec Équipe Canada junior.