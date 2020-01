Au cœur de l’Alzheimer : le talent de personnes atteintes mis en lumière dans une exposition

À quelques occasions pendant plus d’un an, des usagers du répit du samedi de la Société Alzheimer de la Côte-Nord ont laissé aller leur créativité sur des toiles. C’est ce qui a mené à l’exposition Au cœur de l’Alzheimer, présentée à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles jusqu’au 29 janvier. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes au vernissage le 8 janvier.

Ce projet artistique réalisé par une conseillère aux familles de la Société Alzheimer, Michèle Chabot, a commencé avec trois toiles.

« Tout a débuté avec un petit cadre acheté pour 4 $ au Dollarama. J’y ai créé un cœur dans lequel sont inscrits des mots positifs que les usagers ont choisis. La semaine suivante, on en a fait un autre avec des lettres à l’extérieur des cœurs. Plus tard, une troisième avec des cartons découpés en carré et collés sur la toile », explique-t-elle.

Ces trois toiles sont venues jeter les bases de cette exposition sous le thème du cœur qui en comporte aujourd’hui pas moins de 46. Au départ, l’instigatrice était bien loin de se douter que ce projet allait prendre une telle ampleur.

« C’était leur inspiration du moment. Il n’y avait aucune contrainte. Quand ils nous disaient que c’était terminé, on respectait leur décision », indique-t-elle. « Elles ont été faites en toute simplicité et elles sont toutes différentes. »

Une telle démarche cadre très bien avec la mission de la Société Alzheimer Côte-Nord, qui accorde une très grande importance à la stimulation des usagers de son service de répit. Cette valeur vient guider chacune des interventions des membres de son équipe.

Toutes les œuvres contenues dans cette exposition font l’objet d’un encan qui se poursuit jusqu’au 28 janvier. Les personnes intéressées n’ont qu’à indiquer leur mise sur la page Facebook de la Société Alzheimer Côte-Nord ou bien communiquer avec son équipe par téléphone avec l’organisme. « Près de la moitié des œuvres font déjà l’objet d’une mise à notre encan. C’est très flatteur », a affirmé Michèle Chabot en conclusion.