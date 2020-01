Le 7e tournoi de hockey de rue récolte 15 000 $

La 7e édition du tournoi de hockey de rue Carrefour-Chevrolet a permis d’établir un nouveau record de gains, samedi passé, sur les surfaces aménagées au stationnement de la polyvalente des Baies.

Organisée dans le cadre de la 25e campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, l’activité-bénéfice est revenue avec la même formule gagnante et ce, sous des conditions climatiques idéales.

Tout comme l’an dernier, 32 équipes ont été impliquées la réussite de l’événement couronné par une récolte officielle d’un peu plus de 15 000 $ versés dans les coffres de l’organisme. Le tournoi de 2019 avait amassé 14 500 $.

« Nous sommes très fiers du succès que connaît l’activité. Cette année encore, les joueurs étaient au rendez-vous, c’est impressionnant. C’est sûr qu’il y aura une 8e édition », a assuré le propriétaire du garage et coordonnateur, François Savard, par la voie d’un communiqué.

Équipes championnes

La compétition amicale a de plus permis à quatre équipes de se couvrir de gloire dans leur division respective. Du côté masculin, les Pionniers de Construction Fortin Lévesque (Maxime Thibault) ont ravi les grands honneurs.

Les délégués de la Caserne 84 (Nicolas Bernier) se sont mis en évidence dans la classe C tout comme les joueurs du Mean Machine (Jeffrey Gauthier) en division C. Chez les dames, les Dindes éméchées (Julie Baron) se sont convertes de gloire.

À l’approche de la soirée de clôture de la campagne Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, à l’affiche le 25 janvier prochain, les responsables de la région ont aussi fait connaître les résultats du 5e Défi But Centraide.

La 5e édition a permis d’amasser un montant global de 13 776 $ grâce à la participation de 123 personnes appelées à verser 1 $ pour chaque but (112 au total) du Drakkar marqué entre la période du 20 septembre au 31 décembre.