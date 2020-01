Écrire, ce n’est pas sorcier, un concours pour les 6-17 ans

Écrire, ce n’est pas sorcier, tel est le thème d’un concours littéraire provincial organisé par le Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours et qui, mine de rien, en sera à sa 12e édition en 2020.

Le concours s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Le nombre de participants est limité à 60. Tous les genres littéraires sont permis, que ce soit le roman, le conte, la bande dessinée ou la poésie.

En 2019, l’organisme à but non lucratif de la région de la Montérégie a reçu des textes d’auteurs provenant de 20 municipalités disséminées dans sept régions du Québec. Pendant la période du concours, ses représentants offrent du soutien et de l’accompagnement ainsi que la correction et l’évaluation des textes, en plus de la mise en page et de l’impression des livres en 10 exemplaires par participant.

D’ailleurs, ces derniers ont la possibilité de présenter et de vendre leurs livres dans le cadre d’un salon du livre jeunesse tenu pendant les Journées de la culture en septembre.

Le concours se termine par un gala permettant de récompenser les lauréats dans trois catégories, soit les 6-8 ans, les 9-13 ans et les 14-17 ans. Des prix Coup de cœur sont également attribués dans les deux dernières catégories.

Plus de 2 500 $ sont remis en bourses aux récipiendaires, en plus de cadeaux, notamment des logiciels de correction Antidote.

La période d’inscription est en cours et les textes achevés devront avoir été remis au plus tard le 1er mars. Pour plus d’information et pour inscription, il est notamment possible de consulter le site internet du Regroupement littéraire de Saint-Ours (www.rljso.com) ou encore la page Facebook Concours littéraire jeunesse St-Ours.