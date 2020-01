Athlétisme : nos athlètes gagnent sept médailles d’or à Sherbrooke

Les membres du club d’athlétisme de Baie-Comeau ont, une fois de plus, répondu à l’appel avec une récolte de sept médailles d’or à la compétition provinciale Invitation Vert et Or de Sherbrooke.

Les six athlètes de la délégation régionale ont complété un périple enrichissant en Estrie et sont revenus en ville avec un bilan global de sept conquêtes d’or, deux d’argent et une de bronze.

Les protégés de l’entraîneur Gaétan Simard ont particulièrement retenu l’attention dans les épreuves de lancer, qui leur ont permis de monter sur le podium à six occasions.

Les cadets Liam Simard et Abby Dufour (de Forestville) ont donné le ton avec des doublés grâce à leurs belles performances au lancer du marteau et au lancer du poids. Les deux meneurs ont de plus amélioré leurs marques personnelles.

Abby a triomphé au poids avec un tir de 9 mètres 36 avant de récidiver au marteau avec un lancer de 13 mètres 52. Liam a terminé au sommet au poids avec un résultat de 11 mètres 66 et un autre de 17 mètres 93 au marteau. Il a ajouté une récolte de bronze dans la finale des 300 mètres.

Autres médaillés

Nos délégués ont aussi fait la manchette dans la section des sauts. Meneur de sa division sur la scène québécoise, Éliot Tremblay est revenu à la charge au saut en hauteur avec la victoire et un bond de 1 mètre 65.

L’espoir s’est ensuite couvert de gloire au saut à la perche avec un résultat de 3 mètres 30. Chez les filles, Ann-Sophie Perron a ajouté sa touche personnelle avec l’or au saut en hauteur grâce à un essai réussi à 1 mètre 49.

Deux aspirants de la catégorie juvénile ont fait le voyage et ont contribué à la cueillette. La Forestvilloise Léa Dufour a décroché l’argent au lancer du marteau (12 mètres 77) et au lancer du poids (11 mètres 44).

De son côté, Justin Simard est parvenu à ravir le bronze au saut en longueur avec un nouveau record personnel fixé à 5 mètres 73. Le Baie-Comois s’est également qualifié pour la finale des 60 mètres, qui lui a permis d’établir une autre marque personnelle