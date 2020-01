Centre multifonctionnel : « Il ne faut pas lâcher »

Peu importe un éventuel résultat qui ne serait pas à la hauteur de leurs attentes, le maire Yves Montigny encourage les représentants des clubs d’athlétisme, de gymnastique, de judo et de cheerleading à poursuivre leurs démarches afin que leur projet de centre multifonctionnel sportif se concrétise, car, dit-il, il est rassembleur et structurant à long terme.

« Moi, je vous le dis, c’est important de travailler à ce projet-là. (…) Oui, j’y crois, mais il faut savoir que ça se peut qu’il ne soit pas retenu au premier appel de projets. (…) Si jamais c’est un non, il ne faut pas lâcher », a mentionné le premier magistrat de Baie-Comeau à l’intention de la dizaine de représentants des quatre clubs présents à la dernière séance du conseil municipal, le 20 janvier.

Rappelons que la construction d’une surface d’entraînement multifonctionnel fait partie des dossiers à l’étude au service de la culture et des loisirs de la Ville en vue d’un possible dépôt, au plus tard le 21 février, à un programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, financé par Ottawa et Québec, mais géré par le gouvernement provincial.

Sans vouloir être défaitiste, le maire a prévenu les promoteurs qu’un projet de cette envergure nécessite souvent bien du temps avant de se réaliser. « Des fois, ça prend plus de temps qu’on veut, des fois ça ne se fait pas dans l’année où on le demande, des fois ça se fait dans le deuxième mandat. Ça peut être possible que c’est un projet qui se fasse dans le deuxième mandat que je ferai. »

Pour le moment, le projet de centre multisports n’a pas été soumis au conseil municipal. Il le sera si les fonctionnaires du service de la culture et des loisirs jugent qu’il est suffisamment à point pour avoir des chances d’être retenu dans le cadre du programme d’aide de 280 M$ pour le Québec.

« Il est trop tôt pour l’instant pour dire s’il va faire partie du dépôt (au programme). Je ne veux pas que vous interprétiez qu’on ne présentera pas votre projet. On n’a pas les documents présentement », a précisé M. Montigny.

L’élu a aussi rappelé aux représentants des quatre clubs que même si la Ville décide de le soumettre, il n’est pas impossible que le gouvernement choisisse de ne pas le prioriser. Selon lui, le programme d’aide favorise les projets déjà présentés une première fois.