Eau Grand Air devient client de la Chambre de commerce de Manicouagan

La Corporation Eau Grand Air et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) viennent de s’entendre sur un protocole qui se veut novateur. Dès 2020, la CCIM assurera la gestion des deux événements de la corporation que sont le festival Eau Grand Air et le marathon Desjardins.

Il s’agit aussi d’un échange de bons procédés, car la nouvelle directrice de la chambre, Myreille Lalancette, occupait les mêmes fonctions au sein de la corporation, a mis en lumière le président de la CCIM.

« Quand une personne change de carrière, ça peut créer un trou difficile à combler pour l’organisation qu’elle quitte. De cette façon, Mme Lalancette peut poursuivre ses ambitions et ça ne pénalise pas Eau Grand Air », a expliqué Antonio Hortas.

« On aimerait bien que les entreprises à caractère socioéconomique y voit là un bel exemple de combinaison d’intérêt », a enchaîné le président. « Eau Grand Air devient ainsi un client de la chambre. Ce n’est pas un partage de direction. En fait, ça représente une source de revenus pour la chambre et il y a bien sûr un intérêt financier pour Eau Grand Air. »

M. Hortas fait aussi valoir en terminant que « la période active d’Eau Grand Air (au début de l’été), c’est durant un moment où la chambre est un peu en latence ». Il n’y aura donc pas de surcharge de travail pour le personnel de la CCIM.