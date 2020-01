La 7e Randonnée des neiges s’en vient

La septième Randonnée des neiges Manicouagan se déroulera le 1er février sur les sentiers de motoneige entre Baie-Comeau et Ragueneau. Sa responsable, Karine Tremblay, est confiante d’atteindre la centaine de participants pourvu que dame Nature apporte sa collaboration.

L’an dernier, 72 motoneigistes ont pris part à l’événement-bénéfice qui avait permis d’engranger 9 000 $ pour La Vallée des Roseaux et la Fondation du cancer du sein du Québec, les deux causes supportées. La maison de soins palliatifs a reçu 6 774 $ (75 %) et l’organisme provincial 2 258 $ (25 %).

Si Mme Tremblay met la barre à une centaine de participants, c’est qu’elle s’est fait beaucoup aborder par des motoneigistes qui veulent vivre l’expérience pour une première fois. « J’en ai deux qui m’ont dit on s’est acheté une motoneige et on veut faire la randonnée », donne-t-elle en exemple.

Le trajet est différent des années passées. Les motoneigistes se dirigeront vers l’ouest à partir de Baie-Comeau plutôt que vers l’est en raison des travaux de réfection et d’agrandissement du centre des loisirs de Franquelin, où se tient normalement le dîner. Cette fois-ci, les participants se sustenteront au Mag plein air de Ragueneau.

« C’est une randonnée d’une cinquantaine de kilomètres, 50 à l’aller et 50 au retour pour un total de 100 kilomètres. On passe par le sentier 443 qui contourne le lac Malfait. On prend l’embranchement 443 direction Baie-Comeau pour finir sur la TQ3 direction Mag plein air », explique Mme Tremblay. Le trajet inverse est effectué lors du retour.

Les motoneigistes devront détenir leur carte de membre ou encore une passe journalière de la Fédération des clubs de motoneige du Québec.

En détail

Le coût d’inscription est fixé à 45 $ par participant, ce qui inclut le dîner aux pogos, hot dogs, frites et poutine, le souper à la lasagne et salade César au mont Ti-Basse, la soirée avec le groupe Arkansas et la randonnée, évidemment.

Les personnes qui n’enfourcheront pas une motoneige sont tout de même les bienvenues au dîner et au souper, moyennant des contributions respectives de 15 $ et de 25 $.

Un encan silencieux se déroulera pendant la soirée et des prix de présence seront aussi offerts. L’organisatrice souligne qu’il est possible de faire des dons et que des reçus seront remis pour les dons de 20 $ et plus.

Fait à noter, tout l’argent amassé pendant la journée et la soirée sera versé aux deux causes soutenues par la randonnée. « On a encore beaucoup de commanditaires qui sont super généreux. Sans eux, ce ne serait pas possible », assure Karine Tremblay.

Elle invite les gens à s’inscrire à l’avance, mais il sera tout de même possible de le faire entre 9 h et 10 h au mont Ti-Basse le jour de la randonnée.

Les gens sont une fois de plus invités à participer au concours de décoration des motoneiges. Avant le grand départ, la photographe Francine Lauzé sera sur place pour permettre aux participants qui le souhaitent d’avoir des photos souvenirs