Les entrées en hausse de 40 % à Cinoche

À quelques jours de la clôture de sa 32e édition, le Festival du film international de Baie-Comeau, Cinoche, connaît une augmentation majeure du nombre d’entrées. En date du mercredi 22 janvier, il est question d’un écart de 40 % par rapport à la même période en 2019.

« On est très contents », lance la directrice du festival, Émilie Pedneault, qui se réjouit de l’engouement des cinéphiles. À ce jour, les trois films les plus populaires sont Antigone, Il pleuvait des oiseaux et Parasite.

« On a beaucoup de films qui se terminent aujourd’hui (jeudi) et ça vaut la peine d’aller les voir pour une dernière fois », prévient la directrice. En contrepartie, deux nouveaux prennent l’affiche aussi. Il s’agit de Jeune Juliette et de Kuessipan.

L’actrice principale de Kuessipan, Sharon Fontaine-Ishpatao, est d’ailleurs attendue à Baie-Comeau vendredi pour repartir dimanche. Samedi soir, à 19 h, elle animera une causerie au café l’Arseno.

Parmi les autres activités spéciales à venir dans le cadre de Cinoche, Émilie Pedneault cite le 48 h Kino avec une présentation des courts métrages à L’Ouvre-boîte culturel le samedi 25 janvier. Le thème sera lancé ce soir.

La directrice insiste aussi sur la tenue du Quizz night, vendredi soir au café l’Arseno, avec une formule complètement renouvelée. « Ça va être vraiment excitant cette année. On invite toute la population à venir. C’est très accessible et on veut rire et avoir du plaisir. »