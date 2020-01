Attention, Chiens de ruelle à l’Ouvre-boîte

La saison 2020 de spectacles démarrera en trombe à l’Ouvre-boîte culturel, qui recevra ce samedi 1er février à 21 h la formation rock Les Chiens de ruelle. Soirée un peu trash à prévoir…

Le groupe, dont les membres se sont connus à Tadoussac, forme, aux dires de l’Ouvre-boîte, « une famille dynamique où la gêne et les non-dits restent à l’écart pour faire place au franc-parler et à la bonne humeur. »

Actifs depuis 2011, Les Chiens de ruelle comptent quatre albums à leur actif, avec un autre prévu pour le printemps 2020. Leur folk trash a voyagé un peu partout au pays et aussi chez nos cousins français.

Ils ont connu le succès radio en 2017 avec la chanson Roadtrip, qui a tourné dans plus de 50 stations de radio et qui a même devancé le ver d’oreille mondial de cet été-là, Despacito, au palmarès de CKOI. Ce n’est pas rien, comme on dit…

Signalons en terminant que la première partie de ce spectacle sera assurée par des amis de l’Ouvre-boîte, soit la formation locale Les Shimmeux.