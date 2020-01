Tarifs électriques : Baie-Comeau retourne 800 000 $

La Ville de Baie-Comeau remboursera un montant de 800 000 $ aux 4 900 clients de son service électrique dans la foulée de l’adoption, en décembre, de la Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité par le gouvernement du Québec.

Cette somme sera retournée dans les poches des abonnés du secteur Marquette, desservis par le réseau électrique municipal, d’ici à la fin avril pour la période de facturation commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2019.

Rappelons que la loi dont il est question prévoit aussi un gel des tarifs d’électricité à compter du 1er avril 2020 et un rajustement en fonction de l’inflation de 2021 à 2024.

Hydro-Québec a confirmé un remboursement de 535 M$ à ses clients, ce qui correspond à près de 2,5 % de la consommation de chacun pendant les deux années concernées. À titre de cliente, la Ville de Baie-Comeau recevra un remboursement, qu’elle redistribuera aux abonnés d’une partie de son territoire.

Un retour de 125 $

La municipalité estime qu’un client résidentiel ayant eu à payer des factures totalisant 2 500 $ par année en électricité recevra un crédit ou un remboursement d’environ 125 $ pour l’ensemble des deux années.

Les clients qui étaient abonnés au service électrique municipal pendant l’une ou l’autre des deux années et qui le sont encore aujourd’hui recevront un crédit sur leur facture de consommation d’ici le mois d’avril.

En revanche, le citoyen qui était un client en 2018 ou 2019 et qui ne l’est plus aujourd’hui recevra un chèque par la poste, mais il aura une démarche à faire. Il devra remplir et retourner à la Ville un formulaire disponible au lien suivant : www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/service-delectricite.