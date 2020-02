Noah Patenaude prolonge le cauchemar du Drakkar

Rien ne va plus pour le Drakkar qui a subi une huitième défaite de suite, samedi après-midi, face aux Sea Dogs de Saint John victorieux par la marque de 4-3, en prolongation, devant 1 646 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Les membres de l’équipage ont raté une belle occasion de mettre un terme à cette série noire face à des adversaires, qui en étaient pourtant à un quatrième match en cinq soirs.

Les joueurs locaux ont bien essayé en dirigeant pas moins de 53 rondelles en direction du gardien de but Noah Patenaude, l’étoile incontestée de la rencontre. Le jeune cerbère de 17 ans a sauvé les meubles et a permis à son équipe de signer ce gain in extremis.

Pateneaude a poursuivi ses prouesses en surtemps avant de voir son coéquipier Brady Burns jouer les héros et procurer la victoire aux siens à la quatrième minute de la quatrième période.

Bombardement

Malgré un bombardement en règle de 53 tirs contre 28, le navire a été incapable de se faufiler. « L’effort y était. Il y a de choses que nous avons aimées, d’autres beaucoup moins, mais on ne peut pas dire que les joueurs n’ont pas essayé », a commenté le pilote Jon Goyens.

Offensivement, le Drakkar a provoqué des chances, mais s’est toutefois buté à un homme masqué en très grande forme. « C’est sûr qu’il aurait été plaisant d’avoir au moins un but de notre jeu de puissance. C’est en défensive que cela a été plus dur et nous avons souvent été faciles à jouer contre », a imagé l’entraîneur en faisant référence à la deuxième période.

Malgré cette défaite amère, les Baie-Comois ne veulent pas s’apitoyer sur leur sort. « C’est dommage pour le résultat final, mais les gars ont travaillé fort. Nous avons bien fini lors de notre match d’hier contre Sherbrooke et, aujourd’hui, il y a eu des belles choses », a reconnu le capitaine Nathan Légaré.

Auteur de son 26e but de la campagne, le numéro 29 a de nouveau été un meneur. « Cela arrive à toutes les équipes de connaître des mauvaises séquences dans une saison. L’important, c’est de travailler encore plus fort. On se concentre maintenant sur notre prochain match contre Drummondville. »

En vitesse

Maxim Cajkovic, Charlie Desroches et Julian Vander Voet ont inscrit les autres buts des vainqueurs…Brandon Frattaroli et Valentin Demchenko ont enfilé les autres filets du Drakkar, qui sera de retour devant ses partisans, mercredi, afin de recevoir la visite des Voltigeurs.