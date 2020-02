Joueurs du mois dans la LHJMQ : une mention honorable pour Christopher Merisier-Ortiz

Malgré les récentes difficultés du Drakkar, le défenseur Christopher Merisier-Ortiz a tout de même trouvé une façon de se démarquer sur le plan individuel en étant considéré comme l’un des six meilleurs joueurs du mois de janvier au sein de la LHJMQ.

Les dirigeants du circuit Courteau ont fait connaître la liste de leurs récipiendaires au titre regroupant deux gardiens de but, deux défenseurs et deux attaquants.

À la ligne bleue, l’arrière Adam McCormick des Eagles du Cap-Breton a été choisi comme le défenseur du mois en vertu de sa fiche de 1-8-9 en 11 parties avec un excellent différentiel de +13.

De son côté, le numéro 8 du navire a eu droit à une mention honorable à cette position grâce à un bilan éloquent de 3-10-13 en 11 rencontres durant ce premier mois de l’année 2020.

Matchs de deux points

Meilleur joueur de son club depuis le début de la saison, le natif de Boisbriand, qui a célébré son 19e anniversaire de naissance le 17 janvier, représente un rouage essentiel à l’offensive des siens.

Ortiz a récolté des points dans sept des 11 matchs du mois en plus d’amasser au moins deux points par partie dans six de ces sept affrontements, dont trois de suite entre le 22 et 25 janvier.

Utilisé à profusion, le choix de 1re ronde du Drakkar (7e au total) en 2017 poursuit son excellente campagne et, avec son bilan actuel de 9-29-38 en 48 parties, l’habile patineur occupe le quatrième rang, à égalité avec Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville, au classement des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ.