Nage synchronisée : les Hippocampes multiplient les médailles

Les nageuses synchronisées des Hippocampes y sont allées d’une autre récolte fructueuse lors des finales régionales des Jeux du Québec présentées dans la piscine de l’école secondaire Jean-du-Nord de Sept-Îles.

Que ce soit dans les épreuves de figures individuelles, de solo et duo ou encore de routine d’équipe, les aspirantes baie-comoises ont trouvé le moyen de se démarquer à chaque fois.

Les plus jeunes compétitrices de la catégorie apprenti ont parti le bal dans les épreuves de figures individuelles. Olivia Gagnon a décroché l’or contre l’argent pour Juliette Landry. Mariane Lebel a fini cinquième.

Les Hippocampes ont complété le triplé honorifique dans les catégories défi 11-12 ans et défi 13-15 ans grâce aux prouesses de Jeanne Camiré, Meredith Tremblay, Léa Girard, Ana Racine, Madison Morin et Élise Guimond.

Léanne Gagnon a gagné le bronze chez les intermédiaires 13-15 ans. Rosalie Lepage en a fait autant chez les intermédiaires 16-20 ans. Camille Tremblay (or), Zanaé Lavoie (argent) et Anna Boisseau (or) ont brillé dans les catégories participatif 7-8 ans et 9-10 ans.

Solo et duo

Olivia Gagnon et Mariane Lebel sont revenues à la charge avec l’or en duo apprenti. Aurélie Lavoie et Ana Racine ont triomphé en duo défi 13-15 devant leurs coéquipières Madison Morin et Élise Guimond.

La paire formée par Léanne Gagnon et Mellyan Couillard s’est aussi imposée dans le duo intermédiaire 13-15. Rachel Côté et Léa-Rose Bérubé ont remporté la médaille de bronze. Rosalie Lepage a ajouté une conquête d’or pour son solo intermédiaire 16-20.

La délégation locale a poursuivi son bon travail dans les épreuves de routine d’équipe avec la récolte de trois médailles d’or et une d’argent ajoutées à ce palmarès fort éloquent.