La troupe Ballet Ouest fait revivre Cendrillon

Cendrillon revivra bientôt sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau grâce à la troupe Ballet Ouest qui y présentera Ella, l’histoire de Cendrillon.

Le 12 février, exceptionnellement à 19 h 30, la troupe établie à Montréal depuis 35 ans s’amènera chez nous pour offrir un spectacle destiné à toute la famille.

Dans un communiqué, on explique qu’il « met en scène la vie d’Ella, une jeune fille qui rêve de s’échapper de sa famille injuste et oppressive ». En raison de sa gentillesse et sa bonté, Ella se retrouvera entraînée dans une multitude d’aventures.

La mise en scène prévoit des interactions multimédias. Les 13 danseurs de la troupe Ballet Ouest seront accompagnés des 18 élèves de l’Académie de danse de Baie-Comeau. Ces derniers s’y préparent depuis plusieurs mois en travaillant des chorégraphies qui seront intégrées à plusieurs numéros durant le spectacle.

D’origine baie-comoise

Depuis 10 ans, la direction artistique de la troupe est assurée par Claude Caron, originaire de Baie-Comeau. Celui qui œuvre depuis 40 ans dans le milieu de la danse sera d’ailleurs présent lors du passage de ses danseurs.

À son départ de Baie-Comeau, Claude Caron a notamment été danseur principal à L’Alberta Ballet et pour les Grands Ballets canadiens. Il s’est ensuite joint à la troupe Ballet Ouest à titre de danseur. Il a été de plusieurs productions, dont Casse-Noisette et La Belle au bois dormant.