Baie-Comeau réclame encore 15 MW pour GPU.one

La Ville de Baie-Comeau se démène toujours comme un diable dans l’eau bénite pour avoir accès à 15 mégawatts (MW) supplémentaires afin de répondre aux besoins du projet d’expansion de l’entreprise GPU.one. Pendant ce temps-là, à peine 60 des 300 MW prévus à l’appel d’offres d’Hydro-Québec pour le secteur des chaînes de blocs ont trouvé preneurs.

Le maire Yves Montigny n’en revient pas. « J’ai un projet à Baie-Comeau. J’ai des promoteurs qui sont prêts à le faire. Quinze mégawatts. Y’a des mégawatts disponibles. J’attends juste le go (du premier ministre François) Legault pour être capable de le faire », martèle-t-il. Pas plus tard qu’en janvier, il a d’ailleurs accueilli les dirigeants de GPU.one en compagnie d’un partenaire stratégique associé au projet d’expansion.

Installé sur la rue William-Dobell depuis avril 2019, GPU.one, un centre d’hébergement de données, est déjà alimenté par le réseau électrique municipal à raison de 15 MW, mais en a besoin du double pour réaliser sa deuxième phase. Or, actuellement, Baie-Comeau n’a pas la disponibilité nécessaire.

Hydro-Québec a exclu de son appel d’offres les projets émanant de municipalités propriétaires de leur réseau, qui sont une dizaine au Québec. Baie-Comeau ne peut donc obtenir les mégawatts dont l’entreprise a besoin.

Le moratoire imposé par l’ancien ministre libéral Pierre Moreau pour l’énergie à octroyer au secteur des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie prévaut toujours, déplore le maire. Il y a aussi une décision attendue de la Régie de l’énergie du Québec, pour laquelle la Ville a fait encore des représentations en décembre dernier.

Mais au-delà de cette réalité, l’élu affirme que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord dans le gouvernement de François Legault, Jonatan Julien, a le pouvoir de trancher.

« Il est capable de renverser le moratoire du ministre Moreau pour nous permettre de faire 15 mégawatts à Baie-Comeau et il pourrait le faire dès maintenant. »

Poste électrique

Si la Ville reçoit le feu vert pour répondre à la demande de son client, elle lancera rapidement les travaux pour la construction d’un nouveau poste de distribution pour son réseau électrique, le poste Bégin 2. La capacité du poste Bégin 1 est plafonnée.

La phase 2 de GPU.one assurerait de revenus additionnels de plus de 1 M$ par année dans les coffres de la municipalité en vente d’électricité.

« On sait qu’il nous manque 2 M$ sur deux ans pour boucler notre budget. Un plus un égale deux. Ça nous prend ce projet-là. On a besoin de 15 MW d’Hydro-Québec », clame Yves Montigny.

Ce dernier ne manque pas de rappeler que la Ville utilise actuellement ses surplus cumulés pour boucler son budget plutôt que pour servir de levier financier pour réaliser des projets de développement.