La station de ski du mont Ti-Basse encourage la relève

La Corporation plein air Manicouagan (CPQM) continue de miser sur l’importance du développement de la relève pour la station de ski du mont Ti-Basse.

Depuis qu’elle a pris la direction des opérations il y a trois ans, la CPAM travaille de pair avec l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) dans le cadre de leur programme de relève.

Les responsables locaux ont emboîté le pas dans cette optique afin d’assurer la pérennité de l’installation municipale qui connaît, depuis plusieurs années, une baisse de son niveau d’achalandage.

Pour une deuxième saison consécutive, la station locale a collaboré avec l’ASSQ pour faire partie de la plus grande leçon de ski et de planche à neige au Canada, soit la journée Ma Première Fois.

Ce forfait permet à toute personne débutante de 5 ans et plus de profiter de la location d’équipement, la leçon de ski ou de planche à neige et l’accès à la zone d’apprentissage à moindre coût.

Plus de participants

En 2019, 34 initiations avaient été réalisées sur deux journées d’activités. Le nombre a augmenté à 43, le 26 janvier dernier, et une offre de relance a même été envoyée aux participants afin d’avoir la chance de profiter d’une deuxième visite gratuite.

Impliqués depuis de nombreuses années sur les pentes de la région, les enseignants de l’école de glisse de glisse du mont Ti-Basse sont de retour et ont enregistré une hausse de 18 % de leur clientèle depuis la campagne 2018.

Discipline de plus en plus populaire auprès des adeptes, la planche à neige attire également la relève et une hausse significative de l’ordre de 79 % a même été signalée dans le nombre d’inscriptions.

Réservations scolaires

Selon les données actuelles, l’équipe de gestion prédit une augmentation du nombre total d’entrées liées aux réservations provenant du milieu scolaire. Les écoles de Godbout et Baie-Comeau ont visité le site sans oublier la Maison des Jeunes de Colombier.

De son côté, l’école primaire Mgr Bélanger, grâce à son nouveau programme plein air, offre l’opportunité à ses élèves de profiter des installations de la station de ski, groupe par groupe, pour un total de cinq visites durant la saison.