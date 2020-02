La Semaine de la famille de retour pour une 15e année

À Baie-Comeau, le début du mois de mars rime toujours avec la relâche scolaire qui, elle, rime avec la Semaine de la famille et 2020 n’y fera pas exception.

La 15e édition de l’événement se déroulera du dimanche 1er au samedi 7 mars officiellement, bien qu’une activité d’escalade s’est ajoutée tardivement pour le 29 février.

Selon Emmy Foster, agente de développement loisirs et sports à la Ville de Baie-Comeau, la programmation a été conçue à partir des propositions d’activités émanant d’organisations du milieu. C’est la raison pour laquelle la Semaine de la famille 2020 se terminera un samedi et non un dimanche. D’ailleurs, l’an dernier, très peu de personnes avaient participé aux offres du deuxième dimanche.

Destinée à offrir une panoplie d’idées pour se divertir en famille et à retenir les gens à Baie-Comeau pendant que les enfants et les adolescents ont congé d’école, la programmation 2020 ratisse large avec une cinquantaine d’activités amalgamant les valeurs sûres des dernières années et de nouveaux rendez-vous.

S’il est un incontournable de cette semaine toute en fébrilité, c’est bien la traditionnelle partie de sucre au parc des Pionniers qui aura lieu le 1er mars. Ce même jour, une autre activité populaire, la pêche sur glace sur la rivière Amédée, sera aussi de retour.

Pendant les jours qui suivront, les petits pourront s’amuser dans des jeux gonflables ou participer à biblio-dodo.

Le mercredi 4 mars, les amateurs de glisse auront accès gratuitement aux pentes de ski et pour les tubes au mont Ti-Basse.

De la nouveauté

Plusieurs nouvelles activités seront proposées, comme la fabrication de chocolat et la confection de macramé.

Pour leur part, les amateurs de sensations fortes pourront s’en donner à cœur joie avec une activité de tyrolienne hivernale chapeautée par l’entreprise Attitude Nordique.

À ceux qui préfèrent demeurer à l’intérieur, il y aura notamment des séances de yoga, de la mise en forme intergénérationnelle, une initiation au kung fu et un atelier de couture.

La programmation complète de la Semaine de la famille est disponible sur le site Internet de la Ville de Baie-Comeau dans la section Loisirs.