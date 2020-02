Le 42e tournoi Molson Jules-Guy approche

La 42e édition du populaire tournoi de hockey Molson Jules-Guy approche à grands pas et sera en vedette, du 5 au 8 mars, sur les deux surfaces glacées du centre Henry-Leonard.

Classique bien connue au fil des 40 dernières années, le tournoi revient à la charge avec la même formule positive, qui devrait de nouveau réunir plus d’une quarantaine d’équipes. Il y en avait eu 43 en 2019.

Les responsables sont en pleine période de recrutement et avisent les troupes intéressées qu’elles ont encore jusqu’au lundi 24 février pour se manifester.

Si tout va comme prévu, sept divisions seront au programme, soit le participation B (minimum de quatre équipes), le C, le D, le E, la division féminine ainsi que les classes amicale et 40 ans et plus selon le nombre d’inscriptions individuelles.

Président d’honneur

Comme à chaque reprise, les organisateurs confient la présidence d’honneur du tournoi à une personne bien connue pour son dévouement et sa grande implication sur la scène du hockey au fil des années.

Bertin « le Pic » Ouellet sera honoré à l’occasion de cette 42e reprise. Le dynamique et volubile personnage œuvre depuis longtemps comme un bénévole très engagé au hockey mineur ainsi qu’au hockey adulte.

En 2010, Bertin avait eu le privilège d’agir comme président d’honneur du traditionnel tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau. Dix ans plus tard, l’homme s’apprête à vivre d’autres moments forts dans ce rôle honorifique.

Pour en savoir plus long sur le tournoi et ses modalités, les gens peuvent rejoindre Bernard Thibault au 418 296-9361 ou encore Léopold Nadeau au 418 296-4077.