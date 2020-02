Pointe-Lebel aura sa classe de maternelle 4 ans à temps plein

La Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) ouvrira une sixième classe de maternelle 4 ans à temps plein en vue de l’année scolaire 2020-2021 et elle sera située à l’école La Marée à Pointe-Lebel.

Cet ajout fait suite à l’ouverture de 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans annoncée en début de semaine par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Avant les fêtes, la CSE a répondu à un sondage du ministère au sujet des besoins à combler dans ce domaine, et ce, en tenant compte des espaces physiques et des ressources humaines disponibles. Elle avait exprimé le désir d’obtenir un seul groupe.

« On aurait pu en demander plus, mais depuis le début, on prône de travailler de concert avec le milieu », a souligné la porte-parole de la CSE, Patricia Lavoie. Les services déjà offerts à la clientèle des quatre ans dans les petites municipalités sont pris en compte dans la décision de solliciter ou non l’ouverture d’une nouvelle classe de maternelle.

Accessibilité

La période d’inscription pour intégrer le groupe de l’école La Marée se poursuit jusqu’au 13 mars. Contrairement aux règles qui prévalaient voilà quelques années, il est ouvert à tous les enfants de quatre ans, peu importe leur lieu de résidence.

Le nombre maximal d’enfants par classe est de 17. Les deux classes déjà en place aux écoles Bois-du-Nord et Mgr-Bélanger à Baie-Comeau affichent complet. À l’école Les Dunes à Pointe-aux-Outardes, ils sont un peu moins d’une dizaine.

En Haute-Côte-Nord, la classe de maternelle 4 ans à temps plein de l’école Saint-Luc à Forestville compte 7 jeunes, en plus des 13 du groupe à temps partiel, qui a été maintenu à la demande des parents. À l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Longue-Rive, les enfants de quatre ans sont jumelés à ceux de cinq ans pour former un groupe.