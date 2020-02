Curling Québec rend hommage à Serge Lévesque

Curling Québec vient de reconnaître et souligner le bon travail du Baie-Comois Serge Lévesque, sélectionné comme l’entraîneur de club par excellence de la dernière année sur la scène provinciale.

Ce dynamique personnage ne ménage pas les efforts pour attirer les jeunes et mousser davantage le membership du club local, qui connaît d’ailleurs un regain de vie important depuis les récentes campagnes.

« C’est un très bel honneur de recevoir une telle distinction et je suis très heureux. Je ne fais pas cela pour les honneurs, mais c’est toujours plaisant de voir ton travail reconnu », a commenté fièrement le récipiendaire.

Très actif sur la scène du curling dans sa jeunesse, le nouveau quinquagénaire a délaissé la discipline pendant de nombreuses années avant d’effectuer un retour il y a quatre ans.

Implication

« Quand j’étais junior, j’ai eu la chance de vivre des belles expériences parce qu’il y avait du monde autour pour nous apprendre et nous diriger. Je trouvais cela dommage qu’il n’y ait plus personne pour prendre la relève et j’ai décidé de m’impliquer », a expliqué le sympathique bénévole.

Serge Lévesque a consulté les dirigeants de Curling Québec, qui l’ont soutenu dès les premiers instants en lui fournissant de l’aide et des programmes de formation bien adaptés.

Tout en proposant des nouvelles options pour les plus jeunes, dont le petit dernier, Roméo Landry, âgé de 4 ans, le responsable a également mis un place un programme d’initiation Curling 101 offert aux nouveaux adeptes.

« Longtemps, les gens qui débutaient dans le sport n’avaient pas le choix de joindre une équipe et d’apprendre sur le tas, ce qui pouvait être très intimidant. Le nouveau programme d’initiation propose une clinique hebdomadaire de deux heures et s’échelonne sur huit semaines tout en permettant d’avoir une bonne base de jeu. »

Membership en hausse

Instauré il y a maintenant trois ans, le programme d’initiation a fait du chemin si bien que le club de curling de Baie-Comeau compte aujourd’hui sur près de 180 membres, dont environ 10 % représente la clientèle junior.

« Le président du club, Claude Arsenault, m’a avoué qu’il y a longtemps que le club n’avait pas regroupé autant de joueurs et croit fermement que la mise en place de Curling 101 a rendu possible une telle croissance », a-t-il ajouté avec un brin de satisfaction.

Misant sur des alliés importants comme sa conjointe Nathalie Thibeault et les nombreux parents des jeunes curleurs impliqués, Serge Lévesque s’encourage et poursuit son mandat avec entrain.

« Il y a 38 ans, le club de curling m’avait décerné une plaque pour souligner mon implication, ma discipline et mon dévouement pour le sport. J’avais alors 12 ans et j’étais tellement fier. Aujourd’hui à 50, j’avoue que j’ai ressenti les mêmes sentiments en recevant cet honneur », a avoué l’homme avec beaucoup d’émotion.