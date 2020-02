Des tests pour un nouveau produit chez Résolu

Produits forestiers Résolu teste présentement à son usine de Baie-Comeau un nouveau produit, soit un type de pâte qui peut être utilisé dans la fabrication de papier hygiénique, entre autres. Il y a donc autre chose que du papier journal qui sort de cette usine par les temps qui courent.

C’est le directeur québécois du syndicat Unifor, de passage à Baie-Comeau mardi dans le cadre de sa tournée provinciale, qui a fait cette révélation aux journalistes sur place pour le rencontrer.

« C’est très intéressant qu’un nouveau créneau soit développé à Baie-Comeau », a confié Renaud Gagné, dont le syndicat représente les employés de la papetière et de la Scierie des Outardes. « Si on reste dans le papier journal, ça décroit tout le temps, on est à risque. On espère que cette nouvelle niche va se développer. »

Le président de l’unité syndicale locale, Steve Belzile, a indiqué pour sa part que cette pâte « peut avoir plusieurs applications, comme remplacer le plastique dans certaines produits d’emballage. Il y a beaucoup de possibilités » qui s’ouvrent, a-t-il lancé.

Tout comme M. Gagné, M. Belzile a rappelé qu’en ce qui concerne la demande de papier journal, la baisse est continue. « C’est encourageant d’avoir de nouveaux débouchés », a confié le président du local 352, ajoutant que « ces débouchés, on va les voir au fur et à mesure ».

Le porte-parole de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn, confirme que l’entreprise teste la production de cette pâte à Baie-Comeau, mais qu’on ne parle pas encore d’une nouvelle production.

« Il n’y a rien d’anormal à ce qu’on fasse différents tests, tout dépendant du type d’équipements que nous avons dans nos différentes installations, mais ce serait prématuré d’aller de l’avant là-dedans tant que les tests ne sont pas complétés », a-t-il déclaré.