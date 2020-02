École Richard : des élèves animent la cour de récréation

Les élèves de la classe de deuxième année d’Audrey Gagné de l’école Richard de Chute-aux-Outardes ont récemment amorcé l’étape ultime de leur projet « opération récréation ».

Dans le cadre de ce défi collectif, les participants souhaitent enseigner aux élèves plus jeunes les règles de plus d’une demi-douzaine de jeux de manière à animer la cour de récréation de façon dynamique et sécuritaire.

Répartis en équipes de deux ou trois, les élèves de deuxième année ont travaillé fort afin de créer un livre informatique numérique visant à expliquer aux jeunes du préscolaire et de première année les rudiments des différents jeux.

À l’aide de photos et vidéos qu’ils ont eux-mêmes tournées, les 15 protégés de Mme Audrey ont ainsi recours aux technologiques dont le iPad pour expliquer le guide explicatif sur le jeu qu’ils avaient choisi.

Sentiment de fierté

« Tout a entièrement été choisi et réalisé par les élèves », a précisé l’enseignante reconnaissant que ce projet a créé un véritable sentiment de fierté chez les élèves participants.

Amorcé le 20 janvier dernier, l’enseignement des différents jeux se fait directement dans la cour de récréation. Au cours des semaines à venir, une équipe différente présentera, à tour de rôle, son jeu lors de chacune des récréations.

Échelonné sur sept semaines, le projet permettra aux plus jeunes enfants de se familiariser à des jeux comme le ballon prisonnier, polices et voleurs, 1-2-3 soleil, la tag glacée, le soccer, le ballon cercle et bouledogue.