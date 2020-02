ISQ : un portrait inquiétant de la réalité des 15-29 ans

La population diminuera d’ici 2038 sur la Côte-Nord, mais le recul se fera sentir davantage chez les 15 à 29 ans, révèle le rapport Regard statistique sur la jeunesse, publié la semaine dernière par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Ce rapport dresse le portrait de la jeunesse québécois à partir de la démographie, mais également de leur santé et leur fécondité, entre autres.

Donc, si la tendance se maintient, le nombre de jeunes passera de 14 600 qu’il était en 2018 à 12 600 vingt ans plus tard, un écart de –14 %. Pendant ce temps-là, la population totale de la Côte-Nord devrait fléchir de 91 200 en 2018 à 80 500, une variation de –12 %.

Dans l’ensemble du Québec, sur une période de 20 ans, la population totale devrait s’accroître de 10 % et celle des 15-29 ans de 8 %.

Fait à noter, la proportion des 15-29 ans au sein de la population nord-côtière est passée de 22,1 % à 16 % entre 1996 et 2018. En contrepartie, celle des aînés de 65 ans et plus a bondi de 7,4 % à 18,8 %. Le taux de 30 à 64 ans est demeuré pratiquement inchangé à 49,2 % tandis que les 0-14 représentaient 16 % de la population en 2018 contre 20,7 % en 1996.

Santé

En matière perception de leur état de santé, 64,2 % des jeunes Nord-Côtiers la considèrent excellente ou très bonne et 31,5 % bonne, ce qui s’apparente aux données globales au Québec.

Du côté de la perception de leur état de santé mentale, là, les 15-29 ans de la Côte-Nord se distinguent davantage du reste du Québec. Les nôtres la jugent excellente dans une proportion de 48,6 %, très bonne à 27,7 % et bonne, passable ou mauvaise à 23,7 %.

Au Québec, 37,9 % des 15-29 ans considèrent leur santé mentale excellente, 37,4 % très bonne et 24,7 % bonne, passable ou mauvaise.

Enfin, du côté du poids corporel des 15-19 ans de la Côte-Nord, 54,4 % ont un poids normal contre 26,5 % qui souffrent d’embonpoint et 13 % d’obésité. Un poids insuffisant toucherait 6,1 % de cette population, quoiqu’il est question ici d’une estimation imprécise, note l’ISQ.

En comparaison, les jeunes du Québec ont un poids normal dans 62,3 % des cas et font de l’embonpoint dans 22,3 % et de l’obésité dans 10 %. Une proportion de 5,4 % a un poids insuffisant.

Fécondité

Parmi les autres innombrables données provenant du portrait statistique de la jeunesse québécoise, l’une concerne l’âge moyen des Nord-Côtières au moment de l’accouchement de leurs enfants, qui est de 28,6 ans. Il s’agit de l’âge le plus jeune de toutes les régions du Québec, si l’on exclut le Nord-du-Québec (27,2 ans). Dans l’ensemble de la province, on parle de 30,7 ans.

Ce sont les 25-29 ans qui présentent d’ailleurs le taux de fécondité le plus élevé (137,4 pour 1 000), tandis que les 30-34 ans arrivent au deuxième rang (98,5), les 20-24 ans au troisième (69,3) et les 15-19 ans (17,9), 30-34 ans (34,4) et 40-44 ans (6,5) ferment la marche.

Chez l’ensemble des Québécoises, le groupe d’âge des 30-34 ans détient le plus haut taux de fécondité avec 109,1 pour 1 000. Suivent les 25-29 avec 100, les 35-39 ans avec 53, les 20-24 ans avec 37,3, les 40-44 ans avec 11,5 et les 15-19 avec 5,4.

Fait à noter, sur la Côte-Nord, l’indice synthétique de fécondité est de 1,82 enfant par femme alors qu’il se situe à 1,59 au Québec. La Côte-Nord arrive au troisième rang dans la province pour son indice élevé, derrière le Nord-du-Québec et le Centre-du-Québec.

