Le maire est désolé, mais pas surpris non plus

Même si la statistique le désole, le maire Yves Montigny ne semble pas surpris outre mesure de la troisième place occupée par Baie-Comeau au tableau des municipalités du Québec qui vivent la plus forte décroissance de leur population, selon un portrait au 1er juillet 2019.

« C’est clair, et depuis que je suis élu que je le dis, en 2017, il y avait une morosité épouvantable ici. On le voyait qu’il y avait toute une pente à remonter. On savait que le défi était phénoménal », a réagi M. Montigny.

Il n’a pas manqué de rappeler que c’est toute la Côte-Nord qui vit la pire décroissance démographique du Québec. « Et ça adonne que c’est la seule région qui n’a pas d’université. Nous, il faut aller chercher ceux qu’on perd », a-t-il dit en référence aux jeunes qui poursuivent leurs études à l’extérieur et qui choisissent trop souvent de ne pas revenir dans la région.

Pendant ce temps-là, en Abitibi-Témiscamingue, qui peut compter sur une université, le défi est de garder les jeunes en région et non de les y ramener, comme la Côte-Nord, laisse tomber M. Montigny.

Moyens à prendre

Depuis son élection, le maire travaille à mettre en place des moyens pour freiner la décroissance.

En octobre 2019, c’était la première fois de son histoire que la Ville de Baie-Comeau participait è la Foire nationale de l’emploi à Montréal afin de susciter de l’intérêt pour les emplois disponibles sur son territoire.

« Les retombées de ça, ce n’est pas mesuré dans les statistiques récentes de ce matin (jeudi) », a noté M. Montigny, tout en notant que d’autres initiatives lancées ces derniers mois se feront sentir ultérieurement.

L’élu mise aussi sur une stratégie présentement en élaboration pour assurer une croissance démographique. La Ville travaille avec différents partenaires, dont Emploi Québec, Émersion services-conseils en emploi et le secteur de la formation aux adultes de la Commission scolaire de l’Estuaire.

Pas plus tard que jeudi dernier, les acteurs concernés se sont d’ailleurs rencontrés. « Il est trop tôt pour annoncer le plan, mais il va y en avoir un », a conclu le maire.

