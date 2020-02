Marissa Savard chante avec son idole Marie-Mai

Atteinte de paralysie cérébrale, Marissa Savard de Sacré-Cœur a pu réaliser son rêve de chanter avec son idole Marie-Mai, grâce à la Fondation Fais-Un-Vœu Québec.

La jeune fille de 17 ans adore chanter depuis toujours. « Chanter est la seule chose qu’elle puisse faire comme tout le monde. Marissa aime chanter depuis son plus âge », a mentionné sa mère, Mélanie Laprise, toujours émue par la réalisation de sa fille.

Marissa a donc interprété la chanson Différent sur scène avec son idole au Théâtre du Palais municipal de La Baie le 7 février devant plus de 800 spectateurs. « Elle a fait ça comme une pro, raconte sa mère avec fierté. Si elle était stressée, elle ne l’a pas laissé paraître. »

Mélanie Laprise a appris que Marissa voulait chanter avec Marie-Mai lorsqu’elles sont allées la voir en spectacle à La Baie. « Ma fille m’a alors dit qu’elle aimerait chanter avec son idole Marie-Mai », indique-t-elle. Ce rêve n’a pas passé inaperçu.

« J’ai d’abord contacté Rêves d’enfants, mais la candidature de Marissa a été refusée puisque sa condition n’était pas assez sévère pour eux. Je me suis donc tournée vers Fais-Un-Vœu, qui m’a donné une réponse positive en juin dernier », affirme Mme Laprise.

Quant à la chanteuse populaire québécoise, elle a tout de suite accepté d’accueillir Marissa sur sa scène. « J’ai su que Marie-Mai avait dit oui le lundi avant que le rêve se réalise. Je sautais dans la maison tellement j’étais heureuse pour ma fille », lance la mère de Marissa.

Journée de rêve

C’est la fondation a pris en main toute l’organisation de la journée. La famille s’est rendue en limousine au Théâtre du Palais municipal. Marissa a participé aux tests de son en compagnie de son idole. Une rencontre privée avec Marie-Mai a eu lieu avec tous les membres de la famille.

« Marie-Mai nous a très accueillis. Elle était à l’aise avec Marissa et on ne s’est pas senti de trop, même si on lui demandait de prendre du temps avec nous. C’était une expérience que l’on n’oubliera pas de sitôt », assure Mme Laprise.

Marissa a reçu une ovation de la part des spectateurs à la fin de l’interprétation, qui en a ému plus d’un.