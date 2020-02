Du paracyclisme et du cyclisme sur route à Baie-Comeau en 2020

Principale coordonnatrice de la Finale de la coupe du monde de paracyclisme sur route UCI, Gestion SPACT a dressé les grandes lignes du rendez-vous de 2020, mardi, lors d’un point de presse tenu au Centre des arts de Baie-Comeau.

Misant sur la présence de nombreux partenaires comme la Ville de Baie-Comeau, Hydro-Québec, présentateur officiel de l’événement, ainsi que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), l’entreprise a profité de la rencontre pour annoncer quelques changements à la formule.

« En cette année paralympique, c’est certain que la finale de la Coupe du monde, qui ne donne pas de points pour se qualifier pour les Jeux, va attirer moins de participants et de pays et nous en sommes conscients », a expliqué le directeur général Ian Beaulieu en faisant référence à la compétition internationale prévue du 5 au 7 août.

Championnats québécois

Le succès enregistré l’an dernier avec la présence de 34 nations, 235 athlètes et 200 accompagnateurs ne se répétera pour les éditions de 2020 et 2021. « Ce sera deux années plus tranquilles avant d’accueillir les championnats du monde en 2022 », a toutefois ajouté le porte-parole.

Afin d’assurer la qualité de l’événement, les responsables ont ajouté un volet supplémentaire à cette semaine d’activités, qui présentera également les championnats québécois de cyclisme sur route élite, les 8 et 9 août.

« Nous sommes très heureux de tenir les championnats québécois à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord pour la toute première fois de notre histoire. Considérant la réputation de la ville et de l’organisation, nous sommes très confiants de connaître du succès », a enchaîné le directeur général de la FQSC, Louis Barbeau.

Les meilleurs cyclistes des divisions junior, senior et maître débarqueront dans la région afin de profiter des installations et du circuit déjà aménagés. « Ce sont plus de 200 athlètes et leurs accompagnateurs provenant d’un peu partout au Québec qui seront de la partie afin d’offrir un bon spectacle devant un public de plus en plus connaisseur. »

En vitesse

Les organisateurs, qui donneront le coup d’envoi à la période d’inscription à la mi-mars, prévoient attirer une soixantaine d’athlètes et une douzaine de nations pour la finale de 2020, qui misera sur un budget d’opération de 650 000 $ comparativement aux 900 000 $ nécessaires l’année dernière…La 3e édition du Défi Vélo Manicouagan de même que la populaire randonnée familiale seront de retour à la programmation officielle, qui dévoilera plus de détails au cours des semaines à venir.