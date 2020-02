Énergie supplémentaire : Hydro-Québec et Baie-Comeau à couteaux tirés

Le différend qui oppose la Ville de Baie-Comeau et Hydro-Québec au sujet de l’obtention d’un bloc d’énergie de 15 mégawatts (MW) pour concrétiser la phase 2 de l’entreprise GPU.one franchit une nouvelle étape. La société d’État fait aujourd’hui porter le blâme à l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec, dont fait partie la municipalité, ce que réfute le maire Yves Montigny.

On se souviendra qu’au début de février, l’élu a dénoncé le fait que Baie-Comeau, parce qu’elle est propriétaire de son propre réseau électrique dans le secteur Marquette, n’avait pas pu participer à l’appel de propositions de 300 MW lancé par Hydro-Québec pour les promoteurs de projets liés aux chaînes de blocs et à la cryptomonnaie. Or, à peine 60 MW ont été accordés.

« Nous étions favorables à la participation des réseaux municipaux à l’appel de propositions. Cependant, la position de l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ) était irréconciliable avec leur participation », a martelé Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec dans le dossier des chaînes de blocs, dans un courriel.

Selon M. Côté, devant la Régie de l’énergie, l’AREQ a refusé que ses membres soient soumis aux mêmes conditions de service que les autres clients. « Ils voulaient avoir accès au bloc d’énergie, mais sans avoir à jouer les mêmes règles du jeu que les autres. (…) Par leur position, les réseaux municipaux se sont exclus eux-mêmes du processus. »

Enjeu politique

Après avoir réfuté les prétentions d’Hydro-Québec et assuré que les règles sont respectées, le maire de Baie-Comeau a insisté sur le fait que le dossier est devenu un enjeu politique « qui concerne un élu et un autre élu ».

En effet, M. Montigny dit avoir discuté de la question à deux reprises avec le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, depuis le début de 2020. Il affirme aussi être contact avec les membres de son cabinet chaque semaine pour leur faire saisir toute l’importance pour du dossier pour sa ville.

« Il y a de l’espoir. (…) Le ministre responsable de la Côte-Nord est conscient que c’est majeur pour Baie-Comeau », poursuit le maire, en rappelant que l’énergie nécessaire est disponible sur la Côte-Nord.