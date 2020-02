Magimuse développe une installation de 45 places

Si tout va bien, une nouvelle installation de 45 places en services de garde subventionnées verra le jour à l’été 2021 dans les locaux du 1000 rue Mingan, qui appartiennent à la Ville de Baie-Comeau.

Le projet est piloté par le Centre de la petite enfance (CPE) Magimuse, qui possède déjà deux installations, l’une de 44 places à Ragueneau et l’autre de 55 places à Baie-Comeau, en l’occurrence Les Gamins d’ici.

Comme l’explique la directrice générale du CPE Magimuse, Lucie Vaillancourt, ces 45 places ont été autorisées par le ministère de la Famille en 2013, mais en vue d’un développement pour l’exercice financier 2019-2020.

« Notre objectif était mars 2020, mais ça va être un an plus tard », avoue-t-elle. Le changement de gouvernement à Québec et la mise en place de nouvelles règles budgétaires expliquent le retard.

Bâtiment municipal

Mme Vaillancourt a passé au peigne fin les locaux et les terrains disponibles dans le secteur Mingan pour le développement des places attribuées spécifiquement pour ce secteur de la ville. Finalement, il a décidé d’installer la nouvelle installation dans le bâtiment municipal du 1000 Mingan, contigu au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Manicouagan.

Par contre, pour satisfaire aux besoins de Magimuse, la Ville a dû s’engager à effectuer des travaux d’agrandissement et d’améliorations locatives. Mme Vaillancourt rappelle que le CPE va assurer « un loyer intéressant et pour longtemps ».

Fait à noter, lors de la dernière séance du conseil municipal, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, s’est réjoui de la création de la nouvelle installation et a rappelé que le gouvernement du Québec financera la totalité de la facture du réaménagement intérieur.

La nouvelle installation créera environ huit emplois. Oui, la pénurie de main-d’œuvre est réelle du côté des éducatrices en petite enfance, concède la directrice générale, tout en soulignant qu’un projet régional est en élaboration dans le but que les CPE aient accès à du personnel qualifié.

« On est en même temps le problème et la solution », poursuit-elle en faisant référence à la pénurie. Elle explique que pour attirer des gens en région, ça prend des places en services de garde, mais que pour ouvrir des places, ça prend des éducatrices.

Bureau coordonnateur

Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour la Manicouagan, sous la responsabilité du CPE Magimuse, est déjà installé au 1000, rue Mingan depuis quatre ans. À l’époque, le centre devait y installer aussi les 13 nouvelles places qui lui avaient été accordées. Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé en raison d’un financement insuffisant.

Les besoins de places subventionnées sont grands. « Il n’y a presque par une journée qu’on ne se fait pas appeler (par des parents), pour la garde en milieu familial, entre autres. C’est sûr qu’il y a vraiment des besoins », reconnaît Lucie Vaillancourt en conclusion.