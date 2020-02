À 72 ans, Ghislaine Girard roule une partie de 300

Quelques semaines après avoir marqué les annales du Salon de quilles Laflèche, Ghislaine Girard commence à peine à réaliser l’ampleur de son exploit d’avoir roulé une partie parfaite de 300 et ce, à l’âge de 72 ans.

La dynamique septuagénaire ne pouvait trouver une meilleure façon d’entreprendre l’année 2020 avec cette performance mémorable réalisée, le 23 janvier, à l’occasion d’un programme régulier de la ligue de l’Âge d’or du jeudi.

Karine Roberge avait déjà réalisé une partie parfaite, il y a plusieurs années, dans le cadre d’un tournoi et avait volé la vedette avec sa superbe prestation réussie sur une seule allée de jeu.

De son côté, Mme Girard est devenue la première femme dans l’histoire du salon à compiler le fameux pointage de 300 en alternant sur deux allées de jeu, soit la 7 et la 8. Elle a finalement réussi son 12e et décisif abat sur l’allée numéro 7 (lucky seven).

Rien de spécial

« J’avoue qu’il n’y avait rien de spécial durant cette journée. Les quilles tombaient, que voulais-tu que je te dise? Je ne me sentais pas plus nerveuses que d’habitude », a commenté modestement la Septilienne d’origine.

L’héroïne du jour a vite attiré l’attention de ses pairs, qui l’ont suivie et admirée jusqu’à la toute fin. « Plus la partie avançait, plus il y avait de l’ambiance. Malgré tout le bruit, je me sentais dans ma bulle. C’est comme si j’étais seule au monde. »

La championne avoue qu’elle a ressenti plus de stress au cours des journées suivantes. « Je suis retournée au salon le lendemain et, avec cette partie parfaite, je me disais que je n’avais plus droit à l’erreur. Ce sentiment a duré quelques jours et je n’ai pas aimé ça. Je me suis dit qu’il fallait juste m’amuser », a-t-elle insisté avec beaucoup de franchise.

Depuis l’âge de 16 ans

Impliquée dans le monde des quilles depuis l’âge de 16 ans, Ghislaine avait déjà connu des moments forts, au début des années 1990, quand elle avait roulé une partie de 268 et un triple de 686 dans un salon de quilles de Trois-Rivières.

Déménagée à Baie-Comeau en 2012, elle avait pris une pause de ses activités afin de s’occuper de son père malade, atteint de la maladie d’Alzheimer.

« Quand mon père est décédé, j’ai recommencé à jouer régulièrement, sept jours sur sept, avec une nouvelle boule (de type semi finger), qui m’a vite permis de modifier mon style et d’améliorer mes scores. Depuis ce temps, cela se passe très bien », explique celle qui maintient une moyenne oscillant entre 185 et 193.

La fameuse journée de cette partie parfaite, la quilleuse droitière a de plus compiler un triple de 715, une autre marque enviable signalée au salon local. Une semaine plus tard, la passionnée a enchaîné avec une excellente partie de 278. Rien de moins.

« Même si je fais de l’arthrite et de l’arthrose dans les doigts, cela ne m’empêche pas de jouer aux quilles, mon sport préféré durant l’hiver. L’été, j’aime bien faire du patin à roues alignées, du vélo et de la marche à pied », a conclu avec entrain la mère de deux enfants et la grand-maman de deux petits enfants.