Motoneigistes sous surveillance

Une opération de sensibilisation à la sécurité en motoneige s’est tenue, en début de matinée jeudi, aux abords du sentier qui traverse l’avenue du Labrador à Baie-Comeau, à la suite de plaintes reçues la veille concernant des motoneigistes aux comportements répréhensibles.

Cinq agents de surveillance de sentiers de la Fédération des clubs de motoneige du Québec et deux policiers de la Sûreté du Québec étaient sur place pour inciter les motoneigistes au respect de la réglementation, notamment la limite de vitesse fixée à 70 km/h, et leur démontrer que les sentiers sont surveillés au Québec.

« On a eu des plaintes hier (26 février) que, entre Baie-Comeau et Godbout, il y a eu des sorties de route et qu’il y a eu des presque accidents avec des touristes en provenance de Godbout. À matin, on a demandé à la Sûreté du Québec de valider la vitesse, car c’était vraiment dangereux hier et on veut passer le message que trop de vitesse, c’est vraiment dangereux », explique Harold Michaud, un agent de surveillance qui justement effectuait de la patrouille en sentier mercredi.

Selon lui, les motoneigistes font partie d’un groupe de 85 en provenance de l’Ontario qui participent à une campagne de financement du club Rotary de Brantford. Ils ont passé la nuit à Baie-Comeau après avoir rallié Matane et Godbout à bord du F.-A.-Gauthier. Ils doivent dormir à Forestville ce soir et dans Charlevoix vendredi.

Un autre agent de surveillance qui préfère ne pas être identifié rappelle que tout est fait pour assurer la sécurité dans la pratique de la motoneige. « Surtout avec ce qui est arrivé en fin de semaine passée, on ne veut pas ramasser d’autres personnes dans le bois », souligne-t-il, en faisant référence à la motoneigiste qui, à la suite d’une embardée, a passé la nuit à l’extérieur prise sous un arbre à Pointe-Lebel avant d’être secourue .

Des opérations de sensibilisation au respect de la réglementation en motoneige sont menées de façon sporadique selon la disponibilité des agents et les besoins du moment.