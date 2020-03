Les travaux du tronçon 0-22 km sur le point de s’amorcer

Les travaux majeurs de réfection de la route 389 entre les kilomètres 0 et 22 se mettront en branle le 16 mars. Le Groupe Alfred Boivin, de Saguenay, compte réaliser en trois ans le contrat de 74,1 M$ qu’il a décroché avant les fêtes, indique le vice-président aux opérations de l’entreprise, Stéphane Boivin.

Ce tronçon de 22 km, qui inclut la construction d’un nouvel accès à la route sur 4 km à partie de l’avenue du Labrador à Baie-Comeau, représente une facture de plus 100 M$ dans sa globalité. C’est le plus gros morceau de tous les projets liés au vaste projet d’amélioration de la route 389 qui prévoit des investissements de 468 M$.

« Cent millions de dollars, on n’a jamais fait ça sur la Côte-Nord », fait remarquer la porte-parole du ministère des Transports, Sarah Gaudreault, en faisant référence aux projets réalisés par son ministère.

Mobilisation du chantier

La mobilisation du chantier doit s’amorcer à compter du 9 mars. Le transport vers Baie-Comeau de la machinerie lourde du Groupe Alfred Boivin des travaux est déjà amorcé depuis la semaine dernière et se poursuit cette semaine.

Le plan de match prévoit le déplacement des équipements sur le terrain, notamment la machinerie et les roulottes de chantier, en vue des travaux à venir en différents endroits.

« Le chantier va débuter sur deux fronts. L’un de Manic-2 vers Baie-Comeau et l’autre de Baie-Comeau vers Manic-2 qui vont se rejoindre dans le milieu. Cette année, vous allez nous voir sur deux fronts », précise d’ailleurs Stéphane Boivin.

Au cours des trois prochains mois, il restera un peu de déboisement nécessaire entre les kilomètres 5 et 7. La majorité du déboisement sur le tronçon de 22 km été réalisée par l’entreprise R & G Saint-Laurent à l’automne 2019, un contrat de 1,7 M$.

Des travaux de décapage sont aussi au programme des prochains mois afin de mettre des caps de pierre à nu pour ensuite passer à des opérations de forage et de dynamitage à l’intérieur des quatre premiers kilomètres à partir de Baie-Comeau. D’autres travaux de forage et de dynamitage seront aussi réalisés entre les km 16,4 et 18.

Bon pour l’économie

Est-ce que des travailleurs de la Manicouagan pourraient œuvrer sur l’imposant chantier routier qui s’amorce? « L’entrepreneur n’a pas l’obligation d’embaucher de la main-d’œuvre locale, mais des discussions seraient en cours avec des fournisseurs locaux », répond Sarah Gaudreault.

Contacté par Le Manic, Stéphane Boivin a confirmé vouloir effectivement encourager l’embauche de travailleurs de la Manicouagan. D’ailleurs, il n’a pas manqué d’ajouter vouloir aussi encourager l’économie de la région. « On a acheté de beaux véhicules dans votre coin, chez Nissan et chez Ford aussi. »

De sinueux à rectiligne

Le projet de réfection du 0-22 km permettra d’améliorer la route entre les kilomètres 4 et 22, tandis que le nouveau tracé entre les kilomètres 0 – 4 assurera aux usagers un parcours réellement différent.

« Les kilomètres 0 à 4 étaient particulièrement sinueux. Donc, c’était plus facile de faire un autre tracé plus rectiligne en-dehors de cette zone-là », rappelle Mme Gaudreault, tout en soulignant que ce choix répondait aussi au souhait de la Ville de Baie-Comeau de prolonger l’avenue du Labrador, qui traverse le parc industriel Jean-Noël-Tessier.