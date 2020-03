Ciné 4 propose trois films de répertoire en mars

Ciné 4 proposera trois rendez-vous aux amateurs de cinéma de répertoire d’ici la fin mars.

En cette semaine de relâche scolaire, Ciné 4 a fait également relâche, mais c’est pour mieux repartir la machine dès le 11 mars avec le film Les éblouis à l’affiche du Ciné-Centre de Baie-Comeau .

Réalisé par Sarah Suco en 2019, ce drame français raconte l’histoire de Camille, 12 ans, une passionnée de cirque et l’aînée d’une famille nombreuse. Quand ses parents intégreront une communauté religieuse et que l’embrigadement deviendra sectaire, la jeune fille se battra pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs, selon le synopsis du film.

Le 18 mars, Chaakapesh, un documentaire québécois de 2019 signé Roger Frappier et Justin Kinglsey, sera projeté. On y suit l’Orchestre symphonique de Montréal et son maestro Kent Nagano lors d’une tournée dans le nord du Québec pour visiter les communautés cries, innues et inuites. L’opéra de chambre autochtone qu’ils y présentent apprendra « à l’homme blanc à rire et, par le fait même, à aimer davantage ».

Enfin, le 25 mars, les cinéphiles pourront découvrir La vie invisible d’Euridice Gusmao, un film brésilien réalisé par Karim Aïnouz et inspiré du premier roman de Martha Batalha sur la condition féminine. L’action se passe en 1950 à Rio de Janeiro et met en présence Euridice et Guida, deux sœurs inséparables de 18 et 20 ans. En raison de leur père, elles construiront leurs vies l’une sans l’autre, mais sans jamais renoncer à se retrouver.

Rappelons que les rendez-vous de Ciné 4 sont proposés les mercredis à 13 h et à 19 h au Ciné-Centre. Ils promettent des films de grande classe à prix d’ami.