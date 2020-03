Budget du Québec : des mesures pour le prolongement de la 138

La Côte-Nord trouvera-t-elle des mesures à la hauteur de ses ambitions dans le budget provincial 2020-2021 qu’a présenté le ministre des Finances Éric Girard mardi?

Les espoirs sont permis, notamment du côté des investissements en infrastructures de 130,5 G$ annoncés pour la période 2020-2030.

Réclamé haut et fort par la région, le projet de prolongement de la route 138 à l’est est inscrit au document. Québec prévoit la planification et l’étude des tronçons reliant La Romaine à Tête-à-la-Baleine et La Tabatière à Vieux-Fort.

On retrouve aussi au budget la bonification de l’étude d’opportunité pour la construction d’un pont enjambant la rivière Saguenay, annoncée d’ailleurs pas plus tard que lundi.

La région pourrait aussi tirer son épingle du jeu dans d’autres domaines.

Détails et réactions à venir.