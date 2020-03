Vignoble : le Domaine Côte du Nord repart en campagne

Près de trois ans après le lancement de sa première campagne de parrainage, le Domaine Côte du Nord de Ragueneau reprend le collier afin passer à la deuxième phase de développement du premier vignoble de la Côte-Nord.

Cette étape vise l’installation d’un chai et d’une cuverie pour y transformer la future production de raisins. Le propriétaire de l’entreprise, Adam Desbiens, estime à 150 000 $ l’investissement nécessaire.

« On a besoin de 20 000 $ à 25 000 $ pour la mise de fonds. Ce serait tellement génial d’avoir ça, car, ensuite, on pourra aller chercher du financement pour l’achat des équipements et produire du vin en quantité intéressante pour les gens de la Côte-Nord. »

La campagne actuelle, le vigneron la voit réellement comme une continuité de celle de 2017. « En 2017, ç’a avait donné un très bon coup de main. On est rendu à 1,5 hectare », souligne-t-il en référence à la superficie de sa plantation de 4 500 vignes.

Pour l’obtention d’un permis de production artisanale de vin de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la plantation doit faire au moins un hectare et compter un minimum de 2 500 vignes.

Travail de défrichage

Le promoteur ne s’en cache pas : tout un travail de défrichage doit être fait et ça demande du temps, en plus de fonds. « On est des pionniers dans la région. Un peu comme dans les années 70 ailleurs (autres vignobles au Québec), on a une trail à faire, on a un chemin de croix à faire », avoue-t-il.

Les balbutiements du projet de vignoble dans le rang 2 de Ragueneau remontent à une dizaine d’années puisque les deux premières vignes ont été plantées en 2010.

Ensuite, au fil des ans, divers cépages ont été testés. De 60 000 $ à 80 000 $ en recherche et développement ont été investis depuis le début, selon le Ragueneauvien.

Trois types de vignes

La plantation renferme présentement trois types de vignes. L’un est destiné au raisin de table en vue d’une première autocueillette à l’automne 2020.

Les deux autres espèces de vignes visent la production d’un rosé et d’un rouge. C’est ce dernier qui devrait d’abord être commercialisé.

Pour sa production, M. Desbiens envisage un assemblage qui contiendrait de 60 à 70 % de raisins de son vignoble et la différence provenant d’un autre vignoble. « C’est pour une raison de capacité de production », explique-t-il, tout en soulignant que le permis de production artisanale de vin oblige à un minimum de 50 % de raisin provenant du vignoble où s’effectue la transformation.

La sortie du vin rosé s’effectuerait l’année suivante et dans son cas, il serait 100 % nord-côtier.

Le promoteur hésite à cibler des années. « Ça dépend du sociofinancement », répond-il. Par contre, si tout allait rondement, il affirme que sa première production de rouge serait disponible au printemps 2022 avec le millésime 2021.

Pour visiter le site du vignoble et participer à la campagne de sociofinancement, cliquez ici.