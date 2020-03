Jordan Lévesque de passage à Sept-Îles

En préparation pour un EP, Jordan Lévesque consacrera beaucoup de temps à l’écriture et à la composition de nouvelles chansons. Rien ne l’empêchera toutefois de sortir de sa bulle créative pour interpréter quatre chansons au Téléradiothon La Récolte de l’Élyme des sables, le 5 avril au Centre des congrès de Sept-Îles.

En novembre 2019, l’artiste nord-côtier avait dévoilé une première chanson originale, Je te vois encore, qui a tourné dans plusieurs stations radio. « On s’attendait à une meilleure réception. Il faut dire qu’on l’a lancé dans une période où les stations de radio font jouer principalement de la musique de Noël. Ça n’a pas nécessairement aidé à la faire connaître autant que nous l’aurions souhaité », admet-il.

En 2019, Jordan Lévesque a accompagné à quelques reprises Marc Dupré (son coach à La Voix), dont lors de 10 représentations au Capitole de Québec en décembre dernier. D’ici la fin mars, il prévoit dévoiler une deuxième chanson originale. « Elle restera dans la même ligne de pensée, précise-t-il. J’ai trouvé ma signature. Elle sera toutefois plus lumineuse. »

Pour écrire des chansons, il a besoin de collaborer avec d’autres et surtout de prendre un moment d’arrêt. « On part chacune de notre côté et je développe des idées. Très souvent, ça me vient en voiture, indique-t-il. Je propose ensuite mes idées lors de réunion. On en a beaucoup d’idée, mais on retient seulement les meilleures. On exploite une idée jusqu’au bout. »

Un défi à relever

Depuis sa participation à La Voix 2019, l’auteur-compositeur-interprète est conscient qu’il se doit d’être visible des gens s’il désire rester dans leur mémoire. « Je dois rester actif et continuer à créer du contenu. Je me dois d’être présent sur les médias sociaux. Je l’étais plus ou moins auparavant, prétend-il. Cependant, la promotion passe par là. Heureusement, j’ai une bonne équipe qui m’épaule. »

Originaire de Baie-Comeau, Jordan Lévesque a effectué de multiples séjours à Sept-Îles jusqu’à maintenant. « J’ai surtout fréquenté Sept-Îles à travers le sport. Plus jeune, je jouais au basketball et j’ai pris part à plusieurs compétitions. En spectacle, j’y ai accompagné Marc Dupré en 2019. Je suis très heureux à l’idée de pouvoir me produire dans ma région natale », conclut l’artiste.