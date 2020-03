Ski de fond : un bel accomplissement pour Réjean Lévesque

La région Manicouagan compte désormais un premier moniteur de ski de fond de niveau 3 certifié par l’Association canadienne des moniteurs de ski nordique, (CANSI, de son acronyme anglophone). Il s’agit de Réjean Lévesque.

Déjà détenteur du niveau 1, le Baie-Comois de 67 ans a décidé, il y a quelques mois à peine, de franchir en accéléré les étapes afin d’atteindre le niveau 3, qui permet de former des formateurs, un atout pour la région.

« C’est par satisfaction personnelle et pour réaliser un vieux rêve de maîtriser au mieux un sport d’une vie », avoue le fondeur pour expliquer ses motivations à se lancer dans l’aventure.

C’est sa rencontre avec Carmen Archambault, qu’il décrit comme le coach des coachs de ski de fond au Québec, qui a déclenché son désir d’aller plus loin. Cette rencontre, c’est au Camp des maîtres à la forêt Montmorency près de Québec qu’il l’a faite au début de décembre.

Une première!

Passer directement d’un niveau 1 à un niveau 3, ç’a ne s’était jamais vu, selon Réjean Lévesque. « C’est la première fois que ça se faisait. Il a fallu que je convainque la fédération de me laisser essayer. Il me restait à travailler fort et à persévérer. »

La formation s’est étendue sur 52 heures. Elle a été donnée au parc du mont Orford, en Estrie, pendant trois jours à la fin de janvier et deux autres journées à la fin de février.

Si le nouveau moniteur de niveau 3 est parvenu à passer au travers, c’est grâce à Carmen Archambault, insiste-t-il. « Coaching à distance et apprentissage en accéléré. Disons que l’hiver a été chaud. »

Réjean Lévesque salue également la contribution d’amis « qui se sont fait geler sur le bord de la piste pour lui rendre service » afin de le filmer en pleine action. En effet, il a été en vedette dans près d’une centaine de vidéos aux fins de sa formation.

« J’aimerais l’hiver prochain former des niveaux 1 à Baie-Comeau », assure-t-il en parlant aussi d’une façon de redonner à son sport et à sa région.

« Je suis bien fier de mon coup », conclut l’athlète, tout en soulignant qu’un autre moniteur de CANSI enseigne les techniques de ski de fond à Baie-Comeau. Il s’agit de Sandra Bernard, détentrice de la certification niveau 2