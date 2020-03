Thomas Carrier au camp d’évaluation de la Ligue canadienne de football

Le Baie-Comois d’origine Thomas Carrier s’apprête à relever un défi majeur sur la scène élite du football alors qu’il prendra part au prochain camp régional d’évaluation de la Ligue canadienne (LCF).

En compagnie de 55 autres des plus beaux espoirs au pays, l’athlète de 24 ans sera en action au Dôme sportif de Baie-D’Urfé à Montréal, le vendredi 13 mars, et tentera d’impressionner les directeurs généraux et entraîneurs-chefs du circuit canadien.

Impliqué avec les Gee-Gee’s d’Ottawa depuis les cinq dernières années, le demi défensif est gonflé à bloc. « Mon année de repêchage était l’an dernier, mais je n’avais pas été sélectionné. J’ai reçu un courriel de mon entraîneur Jamie Barresi, le 7 février, qui me faisait part de ma sélection à titre de joueur invité et c’est vraiment incroyable », a reconnu le jeune homme en quête d’un contrat ou une invitation à un camp professionnel.

Recruté par la formation universitaire en 2015 après avoir évolué au niveau collégial en Outaouais, Carrier a disputé quatre saisons complètes avec l’équipe et a même agi comme l’un des cocapitaines au cours des deux dernières campagnes.

En 2019, il a pris part à seulement quatre parties durant lesquelles il a réussi neuf plaqués solos et 11 plaqués assistés en plus de réaliser une interception. Des blessures importantes à un genou et à une épaule l’ont toutefois ralenti.

Les trois saisons précédentes, le numéro 33 avait réussi respectivement 27, 25 et 30 plaqués solos et près d’une quarantaine de plaqués assistés. « J’ai vécu de très bons moments sur la scène universitaire et, même si nos résultats en équipe ont été plus difficiles, l’expérience a été très enrichissante. »

Rétabli à 100 %

Complètement rétabli, Thomas se sent d’attaque. « L’entraînement est très intense depuis les dernières semaines. Au total, nous serons cinq Gee-Gees à participer au camp. C’est le fun de pouvoir s’encourager et se supporter », a ajouté le futur enseignant en géographie et en anglais.

Même s’il a quitté la région depuis 2002, le sportif de 5 pieds, 11 pouces et 190 livres n’a jamais renié son patelin « À chaque année quand je complète ma biographie sportive, je prends toujours le soin d’apporter la précision que Baie-Comeau et non Gatineau représente ma ville d’origine », a assuré le fils de Joël Carrier et Josée Arsenault.