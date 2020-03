Godbout et Franquelin se partagent une directrice générale

Bonne nouvelle pour les municipalités de Godbout et Franquelin, qui viennent d’embaucher conjointement une nouvelle directrice générale d’expérience native de Baie-Comeau, Chantale Caron.

Les maires Jean-Yves Bouffard à Godbout et Steeve Grenier à Franquelin se réjouissent de l’entrée en fonction de Mme Caron le lundi 16 mars. Son arrivée leur enlève une bonne épine du pied.

« Ça fait longtemps qu’on aurait dû avoir une direction générale pour deux municipalités. À deux, on va être capables de la payer (convenablement) pour la retenir », assure M. Bouffard, qui insiste sur la capacité financière limitée des deux localités.

« Oh, oui, je suis très content. On a besoin qu’elle rentre en poste pour voir la lumière au bout du tunnel », commente le maire de Franquelin, Steeve Grenier.

Si Godbout est sans direction générale depuis décembre 2019, Franquelin avait réussi à dénicher un directeur général au début du même mois, mais sans expérience dans le domaine.

« On savait qu’on travaillait pour avoir un DG pour deux municipalités et notre DG n’était pas capable de faire les deux municipalités. On a dû le remercier en lui expliquant qu’on mettait la barre plus haute pour réussir à s’en sortir un jour. Les dossiers prenaient du retard », explique M. Grenier.