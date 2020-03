Baie-Comeau suspend ses activités communautaires, culturelles et sportives

Dans la foulée des fermetures d’écoles et de garderies durant une période minimale de deux semaines, la Ville de Baie-Comeau annonce qu’elle suspend immédiatement et ce, pour une durée indéterminée, les activités communautaires, culturelles, de sport et de loisirs dans ses installations et les plateaux utilisés dans les établissements scolaires.

La directive touche donc :