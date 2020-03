COVID-19 : les centres de dépistage de Sept-Îles et Baie-Comeau ouvrent à 13 h

Les centres de dépistage de la COVID-19 mis en place à l’aréna Guy Carbonneau pour Sept-Îles et au Centre Henry Leonard pour Baie-Comeau ouvrent aujourd’hui. Sous forme de service au volant, il sera possible de s’y présenter, sur rendez-vous (1 877 644-4545), de 13 h à 17 h. La plage horaire sera de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à compter du vendredi 20 mars, sept jours sur sept, jusqu’à nouvel ordre.

Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la toux, la fièvre et parfois des difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères, tels que ceux associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale.

Si une personne présente les symptômes de la COVID-19, elle doit téléphoner en premier lieu à ligne INFO-COVID au 1 877 644-4545 pour savoir si un dépistage est recommandé. Si oui, un rendez-vous sera fixé. Il est demandé de ne pas se présenter l’urgence pour des symptômes mineurs et une fièvre qui n’atteint pas le seuil nécessitant une consultation.

Différentes consignes sont à suivre au centre de dépistage

– Vous devez vous présenter au centre de dépistage ou à l’installation désignée pour dépistage uniquement sur rendez-vous. Vous ne pouvez vous présenter si vous n’avez pas de rendez-vous (ne pas se présenter avec quiconque n’ayant pas de rendez-vous).

– Vous devez être à bord d’un véhicule.

– Vous serez dirigé dès votre arrivée jusqu’à votre départ par l’équipe du CISSS de la Côte-Nord.

– Dès votre arrivée dans le stationnement, vous devez demeurer dans votre voiture et suivre les consignes du personnel de la santé sur place.

Le CISSS de la Côte-Nord émettra d’autres communications, au besoin, s’il y a des changements concernant cette situation et remercie la population pour sa collaboration.

Si vous avez des questions ou commentaires sur les actions régionales en lien avec la COVID-19 :

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/questions-ou-commentaires/