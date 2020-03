COVID-19 : Tim Hortons donne aux gens dans le besoin

La chaîne Tim Hortons et ses restaurants de Baie-Comeau et Forestville aident les personnes dans le besoin avec des dons de nourriture en cette période de pandémie de coronavirus qui prive des gens de revenus, du moins à court terme.

Du côté uniquement des copropriétaires Julie Tremblay et Pascal Simard, c’est cependant depuis mardi que la générosité s’exprime, que ce soit auprès du personnel de l’hôpital de Baie-Comeau ou encore de citoyens.

« À chaque fin de journée, on doit jeter ce qui n’a pas été consommé. On trouvait que ça n’avait pas d’allure de jeter de la nourriture invendue quand des gens manquent d’argent pour en acheter », a expliqué Mme Tremblay.

Or, mercredi soir, la chaîne Tim Hortons a proposé aux propriétaires de partager les frais. « Ils nous ont dit vous donnez de la nourriture dans votre communauté et on vous rembourse ce que la nourriture vous a coûté. » Donc, les franchisés assument uniquement le salaire des employés.

En début d’après-midi jeudi, quatre personnes de Baie-Comeau avaient répondu à la proposition lancée depuis quelques heures en envoyant un courriel à l’adresse alek_mom@hotmail.ca. « Les gens me font un profil de leur situation. C’est beaucoup des mères monoparentales ou avec plusieurs enfants. Je m’attends à ce que le monde soit honnête », a précisé Mme Tremblay.

Dans les prochaines heures, les propriétaires veulent franchir une étape de plus dans l’élan de générosité en fournissant café et grignotines du côté de la nouvelle clinique de dépistage installée au centre Henry-Leonard.

Prêt d’employés

Par ailleurs, deux employeurs de Baie-Comeau, en l’occurrence le magasin Maxi et l’Oasis des Pionniers, se sont entendus avec Julie Tremblay pour embaucher des employés mis à pied depuis le début de la semaine. À ce jour, trois travailleurs évitent ainsi le recours à l’assurance-emploi et rien ne dit qu’il n’y en aura pas d’autres.

Rappelons qu’un peu plus de la moitié des 130 employés des restaurants de Baie-Comeau et Forestville ont été mis à pied avec la fermeture des salles à manger pour prévenir la propagation de la COVID-19. Le service est désormais offert uniquement au service à l’auto et au comptoir. Dans ce dernier cas, il est disponible de 6 h à 14 h en raison de la baisse importante d’achalandage plus tard en journée.

Épatée par l’entraide

La femme d’affaires se dit épatée par toute la solidarité qui se manifeste dans la communauté depuis une semaine. « Ce que je trouve vraiment vraiment hot, c’est l’entraide. Il n’y a plus personne en compétition avec d’autres. Félicitations Baie-Comeau, je ne m’attendais pas à vivre ça un jour. »

Mme Tremblay croit qu’une fois la crise passée, cette solidarité, c’est l’aspect positif qui demeurera dans la mémoire des gens.