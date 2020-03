COVID-19 : Alcoa et Alouette pourront maintenir leurs opérations essentielles

En accord avec le gouvernement du Québec, Alouette et Alcoa poursuivront le maintien de leurs opérations essentielles, comme d’autres alumineries en province.

« Les plans de contingence afin de faire face à tous les scénarios sont prêts et de nouvelles mesures s’ajouteront au cours des prochains jours », mentionne Aluminerie Alouette dans son communiqué.

De nombreuses mesures ont été déployées depuis le début de la crise afin d’assurer la santé des employés et la continuité des opérations.

« Il est essentiel de demeurer attentif et sécuritaire au travail. Il faut éviter tout état de panique. La santé et la sécurité de nos employés sont au sommet de nos priorités », tient à rappeler le vice-président Ressources humaines et affaires corporatives, Michel Lussier. « Je tiens aussi à souligner la collaboration de tous les employés et partenaires d’affaires qui doivent s’adapter quotidiennement aux différentes mesures évolutives », ajoute-t-il.

Les différentes mesures mises en place par Aluminerie Alouette face à la crise de la COVID-19 sont disponibles sur son site Internet.